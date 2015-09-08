Erzurum Valisi: Diyarbakır’ın bir Bağdat, Hakkari’nin bir Halep olmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz

Erzurum Valisi Dr. Ahmet Altıparmak, dün Hakkari’nin Dağlıca üst bölgesinde ve bugün de Iğdır’da yaşanan saldırıları kınayarak, “Diyarbakır’ın bir Bağdat, Hakkari’nin bir Halep, Şam olmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz, bundan sonra da devam edeceğiz” dedi.

Erzurum'da Polis Meslek Yüksek Okulu'nun 2015-2016 eğitim öğretim yılı açılıştöreni bugün gerçekleşti. Törene Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve çok sayıda bürokrat katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Suat Günbeyi, okul hakkında bilgi verdi.



Daha sonra Vali Altıparmak, öğrencilere ders niteliğinde bir konuşma yaptı. Konuşmasına başlarken terör olayları nedeniyle boğazının düğümlendiğini belirten Vali Altıparmak, “Diyarbakır’ın bir Bağdat, Hakkari’nin bir Halep, Şam olmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz, bundan sonra da devam edeceğiz” dedi.



Vali Altıparmak, şöyle konuştu:



“Bugünler maalesef sözlerin boğazımıza düğümlendiği zamanlar. Türkiye gibi stratejik öneme sahip ülkelerin maalesef sık sık yaşayabileceği olaylardır. Dağlıca ve Iğdır’da şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Güçlü olmak, bir olmak, dirlik olmak zorundayız. Zira tarihe baktığımız zaman Türk milleti bin yıllarca bu saldırılara maruz kalmıştır. Bundan sonra da kesileceğini söyleyemeyiz. Zira savaşların şekli şemaili değişmiş. Artık karadan cephe savaşı bitmiş, kapitalizmin en ağır sömürü sistemiyle bu saldırılar devam etmektedir. Bugün baktığınız zaman Irak, Suriye, hatta Mısır maşalarını kullanarak buralardan o art niyetli ülkeler fazlasıyla hem gelirlerini artırmışlardır, zenginliklerini artırmışlar hem de Asya’daki, Orta Doğu'daki insanları kan revan içerisinde bırakmışlardır.



Nasıl Irak’ta, Suriye’de bugün ciddi manada sömürü varsa benzer sömürüyü buralarda yapmak onların en büyük arzusu. Ama bu arzuya direnme zoru oyunu bozar demekte bizim işimiz. Baktığınız zaman Irak’ta yer altı zenginlikleri inanılmaz şekilde bedava Avrupa’ya akıyorsa Avrupa’nın zenginliği olmaktadır. Aynı şekilde savaşlar neticesinde son yaklaşık 1 yıl içerisinde bundan bir önce yayınlanan rakamlara göre sadece Almanya’nın silah satışından elde ettiği gelir 6,5 milyar dolar, yaklaşık 20 milyar Türk Lirası.



Belki bu 1 ay içerisinde yine ona yakın satış olabilmiş olabilir. Bu kadar büyük rant elde eden, zenginliğini kana borçlu olan ellerin bunu kesmesi mümkün mü? Bu devam edecektir. Ama dediğim gibi biz bunun karşısında Diyarbakır’ın bir Bağdat, Hakkari’nin bir Halep, Şam olmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz, bundan sonra da devam edeceğiz.”