Erzurum Valiliği: İşçiler kurtarılamazlardı

Erzurum, Aşkale’deki Karasu 2 Hidroelektrik Santralı göletinde onarıma giderken bindikleri deniz bisikletinin devrilmesi sonucu 2 saat boyunca yardım çığlıklarıyla ölen 5 TEDAŞ görevlisi için Valilik, ‘20 dakikada müdahale gerekir, o da mümkün değil’ açıklaması yaptı.

Hürriyet'in haberine göre, Erzurum Valiliği, “Kurtarmada geç kalındı” iddiasına özetle şu yanıtı verdi:

- Olay saat 18.24’te il kriz merkezine bildirildi. 18.45’te hareket eden ekip, 19.25’te olay yerine ulaştı.

- 18.50’de jandarmadan talep edilen helikopter 20.40’ta Aşkale’ye geldi. Kurtarma helikopteri olmaması sebebiyle aydınlatma çalışması yaptı.

- Başbakanlık Acil Afet Başkanlığı’ndan istenen arama helikopteri 23.00’te ulaştı.

- Yüksek gerilim hattı iptal edilinceye kadar helikopterin inmesi de mümkün değildir.

- Su üzerinde uzun süre kalmaları söz konusu değildir. Zaten çok soğuk olan suda fiziki olarak bu mümkün değildir. Kurtarma çalışmalarına başlanabilmesi için geçen bu süre, maalesef hayatta kalabilmeleri için yeterli olmamıştır. Olayın ardından işçilerimizi sağ olarak kurtarabilmek için 15-20 dakikalık bir zaman gerekir ki, o da mümkün değildir.

TEDAŞ: İnisiyatif almışlar

5 kişilik ekibin arızayı gidermek için gölete ‘inisiyatif’ alarak girdiklerini öne süren TEDAŞ Müessese Müdürü Adnan Taşkesenli, personelin daha güvenli bir yol izlemeleri gerektiğini söyledi. Arızayı gidermeye deniz bisikletiyle gelmelerine şaşırdığını anlatan Karasu 2 Hidroelektrik Santralı’ndan makine teknikeri Gürkan Kundul, “Yaptıkları çok büyük bir hataydı” dedi.

5 ölüme 1 tutuklama

Gölette önceki gün Mustafa Arifoğulları (58) ve Rıdvan Takım’ın (36) ardından dün de Şahin Baykal (27), Feridun Öztürk (35) ve Ahmet Sait Turan’ın (27) cesetleri bulundu. Savcının talimatıyla TEDAŞ’a bağlı Aras Elektrik Dağıtım Şirketi Müdürü Ziya Ö., Personel Müdürü Şahin T., İşletme Müdürü Tuncer Y. ve taşeron firma yetkilisi Fehmi T. gözaltına alındı. İşletme Müdürü Tuncer Y. “taksirli olarak birden fazla kişinin ölümüne neden olmak” suçundan tutuklandı. 3 kişi ise serbest kaldı.

Gözyaşları içinde uğurlandılar

TEDAŞ görevlilerii dün Aşkale Merkez Camii’nde öğleyin ve ikindide kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Mustafa Arifoğulları Aşkale’de, Rıdvan Takım Yeniköy’de, Şahin Baykal ve Feridun Öztürk de Çiftlik köyünde toprağa verildi. Göletten en son çıkarılan Ahmet Sait Turan’ın ise yapılacak otopsinin ardından bugün toprağa verileceği açıklandı.



Biri dondu biri kafasını çarptı üçü boğuldu



Buzlu gölette boğulan 5 TEDAŞ görevlisinin ölüm raporları açıklandı. Aşkale Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsiye göre Mustafa Arifoğulları başını buz kütlesine çarpması sonucu, Ahmet Sait Turan donarak, Şahin Baykal, Rıdvan Takım, Feridun Öztürk de boğularak yaşamını kaybetti.







