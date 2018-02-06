T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erzurum şiveli Tom ile fenomen oldu

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)-ERZURUMLU internet fenomeni Arif Arifoğulları'nın (35), Erzurum şivesi ile hayat verdiği, 'Dadaş Tom' videoları ile milyonlarca takipçisi oldu

06 Şubat 2018 13:54

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)-ERZURUMLU internet fenomeni Arif Arifoğulları\'nın (35), Erzurum şivesi ile hayat verdiği, \'Dadaş Tom\' videoları ile milyonlarca takipçisi oldu. Sosyal medyada yayımladığı videolarla tıklanma rekorları kıran Arifoğulları\'nın hayatı ise acılarla dolu.
Erzurum\'un Aşkale ilçesinde özel bir şirkette çalışan evli ve 3 çocuk babası Arif Arifoğulları\'nın TEDAŞ\'ta çalışan babası Mustafa Arifoğulları, 5 Nisan 2012\'de Aşkale ilçesindeki gölet kazasında yaşamını yitirdi. Baba acısını yüreğinde yaşayan Arifoğulları\'nın 2 yıl sonra ise annesi Yosma Arifoğulları kardeşinin kullandığı otomobilin trenin altında kalması sonucu hayatını kaybetti. Genç yaşta iki kaza ile hem annesi hem de babasını kaybeden Arifoğuları, acılarını çok sevdiği çizgi film kahramanı Tom ile bastırdı. Arifoğulları, yerel ağız ile seslendirdiği videoları sosyal paylaşım sitelerinde paylaşınca kısa sürede halkın ilgi odağı oldu.
Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Türkiye\'nin dört bir tarafından milyonlarca takipçisi olan Arifoğulları, Tom\'un kendisine hayat verdiğini söyledi. Arifoğulları, \"Yaşadığım acılar beni hayattaki farklı güzellikleri bulmaya itti. Çok sevdiğim çizgi film kahramanı Tom\'u, Erzurum şivesi ile konuşturdum. Videoları sosyal paylaşım sitesinde paylaşınca kısa sürede ilgi odağı oldu. Bunun üzerine bunların sayısını artırmaya başladım ve bir anda Türkiye\'de tanınan bir kişi oldum. Tom artık benim bir parçam oldu\" diye konuştu.

FOTOĞRAF

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TurgayERZURUM DHAERZURUMLUArif ArifoğullarıErzurumTomSosyalArifoğullarıErzurum AşkaleArif Arifoğulları TEDAŞMustafa ArifoğullarıNisanAşkaleBabaYosma ArifoğullarıGençArifoğularıDoğu Anadolu Bölgesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24