Erzurum şiveli Tom ile fenomen oldu

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)-ERZURUMLU internet fenomeni Arif Arifoğulları\'nın (35), Erzurum şivesi ile hayat verdiği, \'Dadaş Tom\' videoları ile milyonlarca takipçisi oldu. Sosyal medyada yayımladığı videolarla tıklanma rekorları kıran Arifoğulları\'nın hayatı ise acılarla dolu.

Erzurum\'un Aşkale ilçesinde özel bir şirkette çalışan evli ve 3 çocuk babası Arif Arifoğulları\'nın TEDAŞ\'ta çalışan babası Mustafa Arifoğulları, 5 Nisan 2012\'de Aşkale ilçesindeki gölet kazasında yaşamını yitirdi. Baba acısını yüreğinde yaşayan Arifoğulları\'nın 2 yıl sonra ise annesi Yosma Arifoğulları kardeşinin kullandığı otomobilin trenin altında kalması sonucu hayatını kaybetti. Genç yaşta iki kaza ile hem annesi hem de babasını kaybeden Arifoğuları, acılarını çok sevdiği çizgi film kahramanı Tom ile bastırdı. Arifoğulları, yerel ağız ile seslendirdiği videoları sosyal paylaşım sitelerinde paylaşınca kısa sürede halkın ilgi odağı oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Türkiye\'nin dört bir tarafından milyonlarca takipçisi olan Arifoğulları, Tom\'un kendisine hayat verdiğini söyledi. Arifoğulları, \"Yaşadığım acılar beni hayattaki farklı güzellikleri bulmaya itti. Çok sevdiğim çizgi film kahramanı Tom\'u, Erzurum şivesi ile konuşturdum. Videoları sosyal paylaşım sitesinde paylaşınca kısa sürede ilgi odağı oldu. Bunun üzerine bunların sayısını artırmaya başladım ve bir anda Türkiye\'de tanınan bir kişi oldum. Tom artık benim bir parçam oldu\" diye konuştu.

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