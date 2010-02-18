Erzurum-Şemdinli benzerliği

T24 - Erzincan'da yaşanan yargı kriziyle Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşanan olaylar arasında benzerlik kuruluyor. Şemdinli savcısının meslekten ihraç edilmesi iki gündür AKP'li siyasetçilerin gündeminde... Peki, Şemdinli'de neler olmuştu?



Tarih 9 Kasım 2005... Şemdinli'de PKK'dan hüküm giymiş Seferi Yılmaz'ın kitabevi bombalandı. Olayda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile PKK itirafçısı Veysel Ateş tutuklandı.



Dava, güvenlik gerekçesiyle Van'a alındı. Soruşturmayı, Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Yücel Aşkın hakkında yolsuzluk ve tarihi eser kaçakçılığı iddianamesini hazırlayan Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya yürüttü.



Savcı Sarıkaya, Şemdinli iddianamesini hazırlarken, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt, zanlı astsubaylardan Ali Kaya'yı tanıdığını söyledi. Büyükanıt'ın "Tanırım, iyi çocuktur" sözleri iddianameye girdi.



Savcı Barıkaya, Büyükanıt hakkındaki bir ihbar mektubunu da iddanameye delil olarak ekleyince, Kara Kuvvetleri Komutanı o iddianamede 'yargıyı etkilemeye çalışmak', 'örgüt kurmak', 'sahte belge düzenlemek' ve 'görevini kötüye kullanmakla' suçlandı. Bu suçlamalar Sarıkaya'nın meslek hayatının sonu oldu.



Savcı Sarıkaya, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca 2006'da meslekten ihraç edildi. Türkiye'de avukatlık bile yapamaz hale geldi. Sarıkaya, 2008 yılında ülkeden ayrıldı. Estetik ameliyat olup Ergenekon'un gizli tanığı olduğu iddia edildi. Bu iddia Meclis'e soru önergesi olarak da geldi. Ancak Adalet Bakanlığı bu önergeye, "Elimizle böyle bir belge yok" yanıtını verdi.





Öne sivil, sonra askeri mahkeme



Ferhat Sarıkaya'dan sonra Şemdinli davası önce sivil mahkemede görüldü; 2 astsubay ile PKK itirafçısı 39'ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu karar Yargıtay'ca bozuldu. Yerel mahkeme kararında direnince davanın hakimleri başka yerlere atandı. Dosya askeri mahkemeye alındı. Bu mahkeme de sanıkları ilk duruşmada serbest bıraktı. 3 yıl askeri mahkemede görülen dava şimdi yine sivil mahkemede.





Siyasiler 2 gündür Şemdinli'yi hatırlatıyor



Adalet Bakanı Sadullah Ergin, dün yaptığı açıklamada, HSYK'nın Şemdinli olaylarına ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı hakkında verdiği meslekten çıkarma kararının Avrupa Birliği'nin Türkiye hakkında düzenlediği ilerleme raporlarında "yargıya ağır baskı" olarak nitelendirildiğini belirtti.



Ergin, aynı konunun yine Avrupa Birliği adına düzenlenen Türk Yargısının İşleyişine İlişkin İstişari Ziyaret Raporlarının sonuncusunda yargıya yönelik "iç tehdit" olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da, bugün yaptığı açıklamada, "Şemdinli davasının iddianamesini hazırlayan Cumhuriyet savcısının başına gelenleri hatırlayınız. Türk hukuk dünyası, bu kararın yaşattığı çelişkiyi, acıyı ve tahribatı henüz üzerinden atamamışken, şimdi yeni bir hukuk faciasıyla karşı karşıyadır. Bugünden sonra hangi savcımız, özgürce, yargı bağımsızlığına müdahale edileceğini düşünmeden, korkusuzca olayların üzerine gidebilecektir" dedi.





