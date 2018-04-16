Cumhurbaşklanı Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrasında satışa çıkarılan 14 şeker fabrikasından biri olan Erzurum Şeker Fabrikası ihalesine teklif veren olmadı.

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), tekliflerin yetersiz gelmesi nedeniyle Erzincan'daki şeker fabrikasıyla Kastamonu şeker fabrikasının teklif alma gününü ertelemişti. İhaleler bugün saat 14:30'da Erzurum fabrikasıyla başladı. Erzurum Şeker Fabrikası için teklif veren olmadı.

İlk özelleştirme ihaleleri sonrası Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök eleştiride bulunarak, "Bor ve Kırşehir fabrikaları 409 milyon TL ucuza satıldı" demişti. Bu açıklamaya hafta sonu yanıt veren Maliye Bakanı Naci Ağbal, verilen teklif miktarlarının günümüz şartlarında iyi olduğunu dile getirmişti.



Normal şartlarda 11 Nisan'da Erzincan ve Kastamonu şeker fabrikaları için de ihalenin sona ermesi gerekiyordu ancak bu iki ihale 18 Nisan'a ertelendi.

Turhal için 5 firma yarıştı

Turhal şeker fabrikasına Bilgi Gıda, Kayseri Şeker, Albayrak Turizm, Doğuş Gıda ve Mutlucan Tuz teklif verdi. Turhal Şeker Fabrikası ihalesini 569 milyon TL’lik teklifle Kayseri Şeker kazandı

Turhal şeker fabrikası saat 15:00'de, Ilgın şeker fabrikasının ihalesi de saat 16:00'da yapılacak. Böylece hükümet yarımşar saat arayla 3 fabrikayı özel sektöre devredecek.

Ilgın Şeker Fabrikası da satıldı

Ilgın Şeker Fabrikası'nı ihalesini ise Alteks Tekstil 637 milyon TL’ye kazandı.