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Erzurum savcılığı: Mert’in katil zanlısı intihar girişiminde bulunmadı

Kars'ta kaybolduktan bir gün sonra cesedi eski bir tabyada bulunan 9 yaşındaki Mert Aydın'ın katil zanlısı Aykut B.'nin cezaevinde kollarını duvara sürterek kendisini yaraladığı bildirildi

15 Nisan 2014 23:54

Erzurum Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Kılıç yaptığı açıklamada, Kars'ta kaybolduktan bir gün sonra cesedi eski bir tabyada bulunan 9 yaşındaki Mert Aydın'ın katil zanlısı Aykut B.'nin tutuklu bulunduğu H Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğu yönünde bazı haberler yapıldığını anımsatarak bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kılıç, zanlının kaldığı koğuşta kollarını duvara sürterek kendisini hafif derecede yaraladığını, doktorlar tarafından gerekli müdahalenin yapıldığını ifade etti. Kollarında çizikler oluşan zanlının cezaevinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğünü kaydeden Kılıç, psikiyatri servisinde yapılan muayenesinin ardından tavsiye üzerine Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiğini vurguladı.

Kılıç, "Çok önemli bir durum söz konusu değildir. Zanlı koğuşta kollarını duvara sürtmek suretiyle çizmiştir, hafif şekilde yaralamıştır. Bileklerini keserek intihar ettiğine dair iddialar gerçek değildir" dedi. Kars İstasyon Mahallesi'ndeki Barış Apartmanı'nda oturan 9 yaşındaki Mert Aydın, Faik Bey Caddesi'nde bulunan amcasının iş yerine 6 Nisan Pazar günü öğleden sonra yemek götürmüş, yemeği bıraktıktan sonra bir daha görülmeyen çocuğun ailesi polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulunmuştu. Mert Aydın'ın cesedi 7 Nisan Pazartesi günü Karadağ Mahallesi'ndeki eski bir tabyanın yakınlarında bulunmuştu. Cinayet zanlısı olarak yakalanan Aykut B. tutuklanmıştı.

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