-ERZURUM KIŞ OYUNLARININ BİLETLERİ TÜKENDİ ERZURUM (A.A) - 06.01.2011 - Erzurum'da, 27 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında yapılacak ''Erzurum 2011 Winter Universiade'' oyunlarının açılış töreni için satışa sunulan biletlerin tükendiği bildirildi. 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Seyirci Hizmetleri ve Biletleme Komitesi Başkanı Dursun Katkat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunların açılış töreni için 1 Ocak'ta satışa sunulan biletlerin tükendiğini belirterek, 5 günde 13 bin 500 bilet satıldığını söyledi. Katkat, açılış töreni için satışa sunulan biletlere yoğun ilginin gösterildiğini ifade ederek, şöyle konuştu: ''Cemal Gürsel Stadı'nda yapılacak açılış töreni için ayrılan biletlerin tamamı satıldı. Sporseverler bu büyük organizasyona yoğun ilgi gösteriyorlar. Kış oyunlarının açılış töreni için daha önce Avrupa, Amerika ve Kanada'dan gelecek farklı grupların 500 kişilik bilet rezervasyonu vardı. Söz konusu grupların gelmeme ihtimali gündemde. Bu konuyu netleştirdiğimizde, şayet grupların gelmemesi kesinleşirse 500 kişilik rezervasyon biletlerini de halka satmayı planlıyoruz.'' Katkat, kış oyunları kapsamında yapılacak turnuvaları seyirci olarak izlemek için şuana kadar 6 bin kişinin internet ortamından online sistemiyle bilet aldığını vurguladı. Kentte belirlenen üç ayrı noktada Biletix'in stant açacağını dile getiren Dursun Katkat, ''Biletix, 12 Ocak'tan itibaren Atatürk Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki bowling salonunda, Erzurum AVM'de ve Cumhuriyet caddesinde bulunan Kar Spor mağazasında stant açacak. Bu üç noktada bilet satışı yapılacak ve daha önce alınan online biletlerin teslimi yapılacak'' diye konuştu. Katkat ayrıca, kapanış töreni için bilet satışının da devam ettiğini anımsatarak, şuana kadar kapanış töreni için 5 bin bilet satıldığını sözlerine ekledi.