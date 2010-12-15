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Spor

ERZURUM KIŞ OYUNLARINA REKOR KATILIM ANKARA (A.A)

15 Aralık 2010 12:28

-ERZURUM KIŞ OYUNLARINA REKOR KATILIM ANKARA (A.A) - 14.12.2010 - Erzurum, 27 Ocak-6 Şubat 2011 tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'na katılacak ülke sayısıyla Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarihine geçti. Oyunlara katılacak ülke sayısı, Bosna-Hersek'in başvurusuyla 58'e yükselirken, bu, oyunlar tarihinde ulaşılan en yüksek katılım rakamı oldu. Bundan önceki en yüksek katılım 50 ülkeyle 2005 yılında Avusturya Innsbruck'ta gerçekleşmişti. Öte yandan Rusya, 263 kişilik sporcu ve teknik heyetiyle organizasyonun en kalabalık kafilesi olarak dikkati çekti. Bu arada akreditasyon işlemlerinin Aralık ayı sonuna kadar devam edeceği ve katılımcı ülke sayısının 60'ı geçebileceği kaydedildi.

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