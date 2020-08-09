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Erzurum İl Sağlık Müdürü kalabalık etkinlik görüntülerine tepki gösterdi: Kaç kişinin bir hafta sonra Covid servisine geleceklerini sayıyorum

09 Ağustos 2020 22:24

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, sosyal medyada paylaşılan kalabalık toplantı, düğün gibi etkinlik görüntülerinin, yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele eden sağlık çalışanlarının şevkini kırdığını söyledi.

Bedir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların sosyal medyadan düğün, kalabalık piknik ve benzeri görüntüler paylaştığını hatırlattı.

Zaman zaman görüntüleri baktığını ifade eden Bedir, şunları kaydetti:

"Sevgili Dostlar, Kıymetli Erzurumlular,
Sosyal medyadan düğün, kalabalık piknik ve benzeri görüntüler paylaşıyorsunuz. Zaman zaman açıp bakıyorum. Maske ve sosyal mesafe bize uğramamış sanki! Görüntülerden kaç kişinin bir hafta sonra Covid servisine geleceklerini sayıyorum!
Bu görüntüler sağlık çalışanlarının şevkini kırıyor, emekler boşa gidiyor. Üzülüyorum onlar için, sizler için. Yapmayın! Çok genç yaşlarda ağır hastalarımız var, virüs kimseyi ayırmıyor ve hiç şakası yok.
Yapmayın!
 
Kendinizi, sevdiklerinizi, hepimizi koruyun ve sağlık çalışanlarına omuz verin. Biz beraber güçlüyüz."

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