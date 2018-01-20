Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkanı Erol Mehmet Yarar, "Erzurum dünyaya futbol değil kayakla açılacak." dedi.

Erzurum'da yarın başlayacak Snowboard Boardercross Dünya Şampiyonası öncesi, Palandöken ilçesindeki bir otelde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TKF Başkanı Erol Mehmet Yarar, TKF Başkan Yardımcısı Fatih Kıyıcı, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Snowboard Yarışma Direktörü Uwe Beier, milli takım sporcuları Cem Boydak ve Muhammed İkbal Yıldız'ın yanı sıra ABD'li sporcu Alexander Paul Deibold, Avusturyalı kayakçı Alessandro Hanno Homerle ile İtalyan Michalie Moidi katıldı.

TKF Başkanı Yarar, yaptığı açıklamada, şampiyonaya 22 ülkeden 99 üst düzey sporcunun katılacağını belirterek, yarışların Türkiye ve Erzurum'un tanıtımı bakımından çok önemli olduğunu vurguladı.

Yarar, şöyle konuştu:

"Erzurum dünyaya futbol değil kayakla açılacak. Hiçbir zaman 22 ülkeden futbol takımını buraya getiremezsiniz. Dünyanın en iyi 22 takımını buraya getirelim deseniz yine getiremezsiniz. Şu anda dünyanın en iyi 22 ülkesi, en iyi sporcularıyla burada. Erzurum'u dünyaya açacak kapı kış sporlarıdır, burada yapılan yatırımlar da takdire şayandır. Yarın yapacağımız naklen yayın, ABD'nin en büyük televizyon kanalı dahil olmak üzere onlarca kanal tarafından yüz milyonlarca kayaksevere iletilecek."

"Selamünaleyküm" diye başladı, "İnşallah" ile bitirdi

FIS Snowboard Yarışma Direktörü Beier ise konuşmasına "Selamünaleyküm" diyerek başladı.

Daha önce TKF'nin misafiri olarak Türkiye'de bulunduğunu hatırlatan Beier, düzenlenecek şampiyona için Erzurum'da oldukça mücadeleli bir dönemden geçtiklerini ifade etti.

Beier, şampiyona için güzel bir pist hazırlandığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Sekmen ve Yarar'a, büyük istekle, gönüllü olarak çalışıp mükemmel bir pist yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Hava şartlarından dolayı oldukça zor dönemden geçtik. Çok zor şartlarda çalışmak zorunda kaldık. Ancak Türk halkının misafirperverliği ve istekli çalışmaları sonucunda hepsini başarıyla atlattık. Önümüzdeki bu iki günlük yarışma süresince başarılar diliyorum. Görüyorum ki TKF ve Sekmen'in büyük isteği ve vizyonu doğrultusunda bu güzel bir tecrübe olacak ve gelecekteki olimpiyat vizyonunuza da erişebileceğinize inanıyorum."

Beier'in, konuşmasını "İnşallah" sözü ile tamamlaması salonda gülüşmelere neden oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen de kentin kış sporlarının merkezi olduğunu anlatarak, "Bu kayak merkezinde böylesine önemli bir yarışmanın yapılması bizleri mutlu ediyor. Buradan 2026 Kış Olimpiyatları'na da aday olduğumuzu ve ev sahipliği yapmak istediğimizi ifade etmek istiyorum. Sporun kardeşlik, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamı oluşturduğunu, dünyanın bu zor döneminde bu tür yarışmalarda insanların birbirleriyle kaynaşması gerektiğini vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

Deibold: "Çok güzel bir pist yapılmış"

ABD'li kayakçı Deibold, Dünya Kupası için Palandöken'de toplandıklarını ve her şeyin güzel göründüğünü belirterek, "Heyecanla yarışmayı bekliyorum. Burada çok güzel bir iş başarılmış olduğunu gördüm. Bizim tereddütlerimiz vardı ancak pisti denedikten sonra çok mutlu oldum, çok güzel bir pist yapılmış." değerlendirmesinde bulundu.

Avusturyalı kayakçı Homerle, iki gündür hava şartları dolayısıyla zor günler geçirdiklerini dile getirerek, "Acaba yarışma olacak mı olmayacak mı, diye tereddüt ettik. Şimdi heyecanla yarışmayı bekliyoruz." dedi.

İtalyan kayakçı Moidi, şampiyonanın zorlu mücadelelere sahne olacağını düşündüğünü aktardı.

Milli sporcular Cem Boydak ve Muhammed İkbal Yıldız ise yarınki yarışı heyecanla beklediklerini, başarılı bir sonuç için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler.(Eurosport)