Erzurum'daki kritik maç Başakşehir'in

Süper Lig'in 38. haftası, alt sıraları yakından ilgilendiren bir maça sahne oldu. BB Erzurumspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.

Medipol Başakşehir; deplasmanda 1-0 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçta BB Erzurumspor'u 2-1 yendi.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 58'de Nacer Chadli (penaltı) ve 84'te Fredrik Gulbrandsen kaydetti.

BB Erzurumspor'un golünü 5'te Emrah Başsan attı.

Medipol Başakşehir'de Alexandru Epureanu, 18'de kırmızı kart gördü.

Ligde son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Medipol Başakşehir, puanını 40'a yükseltti.

Ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından mağlup olan Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı BB Erzurumspor ise 37 puanda kaldı.