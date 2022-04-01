Erzurum'da kadın cinayeti: Önce eşini, sonra kendisini vurdu

Erzurum'da Yunus Karataş (37), tartıştığı eşi Hatice Karataş'ı (35) tabancayla vurarak öldürdü. Karataş daha sonra yaşamına son verdi.

Saat 11.30 sıralarında Horasan'da meydana gelen olayda 3 çocukları olan Yunus ve Hatice Karataş çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yunus Karataş, tabancayla önce eşini, ardından da kendisini vurdu.

Silah seslerini duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, kapıyı kırıp içeri girdiklerinde çifti, yerde kanlar içinde buldu.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yunus Karataş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Horasan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hatice Karataş da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Kaportacı olan Yunus Karataş ile eşi arasında bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşandığı belirtildi. (DHA)