Erzurum'da bir kadını sokak ortasında darp eden erkek serbest bırakıldı!

Erzurum'da, sokak ortasında, Kübra T.'yi darp eden ve görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine gözaltına alınan Volkan B., sevk edildiği adliyede, Sulh Ceza Hakimliği'nce 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol getirilerek, salıverildi.

Erzurum'da merkez Palandöken ilçesindeki Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi bahçesinde bir erkek, 'dini nikahlı eşi' olduğu iddia edilen kadını saçlarından tutarak darp etti. Kadına hakaret eden erkek, "Sen benimle dalga mı geçiyorsun, öldürürüm seni" sözleriyle kadına şiddet uyguladı.

Bu sırada olayı cep telefonu ile görüntüleyen bir kadın, "Polisi arıyoruz" deyip tepki gösterince, şiddet uygulayan kişi "Ara sana ne" deyip, darp etmeyi sürdürdü. Bahçe duvarının yan kısmından geçen başka bir kadın da "Sen kime vuruyorsun, burası dağ başı mı?" deyince kadını yerden kaldırdığı görülen kişi, daha sonra bölgeden ayrıldı.

"Şikayetçi değilim"

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Volkan B. olduğu tespit edilen erkek gözaltına alındı. Volkan B., daha sonra sevk edildiği adliyede, Sulh Ceza Hakimliği'nce 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol getirilerek salıverildi.

DHA'nın haberine göre, şikayetçi olmayan Kübra T.'nin ise 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Olay günü hastaneye kontrole giden Kübra T.'nin ifadesinde, "Volkan'ı kızdırmak için bebeği aldırdığımı söyledim ama aldırmadım. O da sinirlendi. Şikayetçi değilim" dediği öğrenildi.