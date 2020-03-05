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Erzurum'da ucuzluk izdihamı!

İndirimli ürünlerden faydalanmak isteyen kadınlar mağaza önünde kuyruk oluşmasına yol açtı

05 Mart 2020 11:05

Erzurum’da yeni açılan bir mağazadan alışveriş yapmak isteyen yüzlerce kadın izdiham oluşturdu.

Erzurum’un Yakutiye ilçesi Saray Bosna Mahallesi'nde yeni açılan bir mağazada indirim olduğunu duyan yüzlerce kadın mağazaya akın etti.

Yol, araç trafiğine kapatıldı

Mağaza önünden oluşan uzun kuyruklar sonrası içerideki indirime ulaşmak isteyen kadınlar adeta birbirlerini ezdi geçti. Polis ekiplerince araç trafiği bir süreliğine kapatılırken kalabalıkta bir kadın fenalık geçirerek bayıldı.

Sağlık ekipleri bayılan kadına zor ulaştı

Mağazaya çağrılan 112 acil sağlık ekipleri kalabalıktan içeride bayılan kadına müdahale edemezken indirim fırsatını kaçırmak istemeyen kadınlar sağlık ekiplerinin çalışmasına dahi izin vermedi.

Aşırı kalabalıktan dolayı uzun kuyruk oluşması sonucu mağaza görevlileri kapıları kapatmak zorunda kaldı. (İHA)

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