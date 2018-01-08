Erzurum buz kesti: -22.3

ERZURUM, (DHA)- Doğu Anadolu Bölgesi\'nde dondurucu soğuklar hayatı durma noktasına getirdi. Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altına 22.3 derece ile Erzurum\'un Tekman ilçesine yaşandı.

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Sibirya üzerinden gelen yüksek basıncın etkisi altına giren Doğu\'da soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Dondurucu soğukla birlikte, sis ve buzlanma vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 22.3 ile Erzurum\'un Tekman ilçesinde yaşandı. Termometreler, Ardahan\'ın Göle ve Çıldır ilçelerinde sıfırın altında 21, Ardahan\'da 18.7, Erzurum\'da 17.4, Kars\'ta 13.8, Ağrı\'da 9.3, Erzincan\'da 5, Muş\'ta 4.6 ve Iğdır\'da 3.4 dereceyi gösterdi. Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü uzmanları, bölge genelinde aabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Öte yandan üç gündür yoğun sis nedeniyle hava ve kara ulaşımında aksamalar yaşandı.



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