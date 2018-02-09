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Erzurum Baro Başkanı Göğebakan: Şaşırdık ve üzüldük

ERZURUM, (DHA)-ERZURUM Baro Başkanı Avukat Talat Göğebakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Barolar Birliği ile ilgili yaptığı açıklamayı şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladıklarını söyledi

09 Şubat 2018 17:56

ERZURUM, (DHA)-ERZURUM Baro Başkanı Avukat Talat Göğebakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Türkiye Barolar Birliği ile ilgili yaptığı açıklamayı şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın geçen 6 Şubat\'ta yaptığı konuşmada, “Bunların milli, yerli, bu ülkenin şu anda yapmış olduğu vatanı korumayla ilgili mücadelede yanımızda yer alma diye bir durumları yok. Tam aksine karşımızda yer alma, teröristlere sahip çıkma, onlarla yandaş olma gibi bir durumları var\" ve “Her grup kendi oluşumunu yapar, faaliyetini gösterir. Aynı şekilde hukukçular kendi barolarını oluşturur, faaliyetini sürdürür\" şeklindeki düşünce ve beyanlarını büyük bir şaşkınlık ve üzüntü ile öğrendiklerini belirten Erzurum Baro Başkanı Avukat Talat Göğebakan, şöyle konuştu:
\"Bilindiği üzere Türkiye Barolar Birliği\'nin, Türkiye’de faaliyetini yürütmekte olan 79 baronun çatı kuruluşudur ve bu konumu ile bu konumundan kaynaklı yetkilerini 1136 sayılı Avukatlık Yasası’ndan almaktadır. TBB’nin hangi teröriste, terörist grup ve unsur ile onların faaliyetlerine sahip çıktığı doğrusu merak konusudur. Demokratik bir hukuk devletinin olmazsa olmazı olan, en önemli meslek örgütlerinden biri baroları ve onların çatı örgütünü bu şekilde kamuoyu nezdinde hedef göstermek demokrasiyle de örgütlenme hakkı ile de bağdaşır bir tutum değildir. Her isteyen hukukçunun kendi barosunu kurması gerektiği veyahut serbest avukatlık yapmak için baroya kayıt olunması zorunluluğunun kaldırılması yönündeki haberler gerçekleşir ise bu durumda yargıyı ve adalet mekanizmasını kaotik bir ortam bekliyor demektir.\"
Hukuku toplum adına koruma ve kollama görevinin, baroların varlık nedeni olduğunu kaydeden Avukat Göğebakan, \"Nasıl ki, vatandaşın en son sığınağı avukattır, avukatın sığınağı da barodur. Bu ülkede, toplumda, milletimizin arasında fazlasıyla, fitne ve nifak için yeterli malzeme ve sebep var iken, yoksa bile suni olarak üretiliyor iken, bugün barolar üzerinden yeni bir ayrıma, ayrışmaya gidilmek istenmesinin amacını ve mantığını anlayabilmemiz mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda yanlış bilgilendirildiğini, bu konuda kendilerine bilgi verenler tarafından bilinçli ya da bilinçsizce yanıltıldığını düşünmekteyiz\" diye konuştu.
Böyle bir tartışmanın adalet mekanizmasına zarar vereceğini ifade eden Avukat Göğebakan, \"Böyle bir tartışmanın başlatılması avukatlık mesleğine de, yargıya da, adalet mekanizmasının işleyişine de bir fayda sağlamayacak, bilakis adalet mekanizmasına çok büyük zarar verecektir. Afrin\'de teröre karşı en kapsamlı mücadelelerden birisini verdiğimiz, dolayısıyla birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacımızın olduğu bu günlerde, avukatlık mesleğinin şartlarını daha da zora sokacak bu yasal düzenleme hazırlıklarından vazgeçilmesi gerek\" dedi

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