Erzurum AFAD, INSARAG ağına girmeyi başardı

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma (AFAD) Birlik Müdürlüğü, Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu\'nun (INSARAG) Ulusal Akreditasyon Süreci\'ni başarı ile tamamlayarak akreditasyon ağına girmeyi başardı. Deprem, çığ ve sel gibi doğal afetlerde görev alan AFAD ekipleri, \"Her türlü felaketten uzak, barış içinde mutlu ve huzurlu günler geçirmeyi arzuluyoruz\" ifadelerini kullandı.

AFAD İl Birlik Müdürlüğü, 21 ve 22 Kasım günleri dokümantasyon kontrolü ile başlayan ve 23 Kasım günü fiili bölümü icra edilen INSARAG\'ın Ulusal Akreditasyon Süreci\'ni (National Accredtation Prosess) başarı ile tamamlayarak İstanbul, Ankara ve İzmir\'den sonra Türkiye\'nin akredite edilen 3\'ncü ili oldu. Yoğun kar yağışı altında, hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü arazide üstün bir performans sergileyen Erzurum AFAD ekipleri, bu zorlu sınavı başarıyla tamamladı. Sınav sonrasında Türkiye INSARAG standartlarını karşılamak adına USAR (Kentsel Arama Kurtarma Ekipleri) ekiplerinin akreditasyonu için onay belgesi almaya hak kazandıklarını söyleyen İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, \"Sınavın tebliğ edildiği ilk günden sınav bitimine kadar Vali Seyfettin Azizoğlu\'nun desteği ile büyük bir özveri ve gayret ile çalışan personelimiz üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirerek başarılı olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Bu başarının ilerisi için bir başlangıç olduğunun bilincinde olarak kendimizi sürekli geliştirip, çalışmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

Karslı, doğal afet, yangın ve savaşların, insanların güvenliğini tehdit eden en büyük tehlikeler olduğunu belirterek, karşılaşabilecek tüm olumsuzluklara karşı her yönden hazırlıklı olmak gerektiğini vurguladı. Karslı şunları söyledi:

\"Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu, üye ülkelerin resmi afet müdahale kurumları ile arama kurtarma çalışmalarında yer alan sivil toplum kuruluşları ağına katılmış bulunuyoruz. Grubun amacı, üyelerinin, ihtiyaç olan bölgelere hızla ulaşmalarını ve verimli bir çalışma gerçekleştirmeleri için gereken koordinasyonu sağlamaktır. Erzurum\'da kar yağışı ve soğuk havada, INSARAG uzmanları tarafından 176 konudan sınava tabi tutulan yaklaşık 100 personel, bu sınavı başarıyla tamamlamasının ardından sertifika yeterliliği alarak sınıflandırılmış ağır ekip olma hakkını elde etti. Başta Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere Türkiye\'nin dört bir tarafından görev yapan Erzurum AFAD, başarısını bir kez daha kanıtlayarak göğsümüzü kabartmıştır.\"

Deprem, çığ ve sel gibi doğal afetlerde görev alan AFAD\'ın isimsiz kahramanları ise \"Uluslararası sertifikayı aldık ama her türlü felaketten uzak, barış içinde mutlu ve huzurlu günler geçirmeyi arzuluyoruz\" diye konuştu.



