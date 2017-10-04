Erzincan’daki FETÖ davasında ikinci duruşma başladı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN’da 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla, aralarında örgütün sözde sıkıyönetim komutanı olan eski 3\'üncü Ordu Herakat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar\'ın da bulunduğu 15\'i tutuklu 22 sanığın yargılandığı ikinci duruşma bugün başladı. Erzincan’da tutuklu bulunan 9 sanık geniş güvenlik önlemleri altında Erzincan Adliyesi’ne getirildi.

15 Temmuz gecesi darbe girişimine katıldıkları, FETÖ/PDY örgütü üyesi oldukları öne sürülen, aralarında örgütün sözde \'sıkıyönetim komutanı\' olan dönemin 3\'üncü Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar ile birlikte 15 tutuklu sanıktan Erzincan Cezaevi\'ndeki 9\'u sıkı güvenlik önlemleri altında, araçlarla Erzincan Adliye Sarayı\'na getirildi. İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek olan davada örgütün sözde \'sıkıyönetim komutanı\' olan dönemin 3\'ncü Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı eski Tuğgeneral Ekrem Çağlar, örgütün sözde \'3\'ncü Ordu Komutanlığına bağlı komutanlardan sorumlu mahrem imamı\' olduğu öne sürülen Yrd. Doç. Dr. Veli Karagöz ile eski İl Jandarma Komutanı Albay Murat Orhan Tong, Şakir Akbulut ve Cihan Bayır tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS yolu ile duruşmaya katılacak.

İddianamenin hazırlanmasının ardından dava 31 temmuz 2017 tarihinde başlamıştı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, darbe teşebbüsüne katıldıkları ve örgütün kentteki sözde \'ana komuta kademesinde\' yer aldıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde \'sıkıyönetim komutanı\' dönemin 3\'üncü Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı olan eski Tuğgeneral Ekrem Çağlar ile örgütün sözde \'3. Ordu Komutanlığına bağlı komutanlardan sorumlu mahrem imamı\' olduğu öne sürülen Yrd. Doç. Dr. Veli Karagöz ile eski İl Jandarma Komutanı Albay Murat Orhan Tonğ ve subayların bulunduğu 14’ü tutuklu 22 kişi, sanık olarak yer alıyor. Sanıklar hakkında \'Anayasa’yı ihlal\', \'Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme\', \'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme\' suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet, \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

FOTOĞRAFLI