Erzincan'daki askerler, neden tutuklandı?

O ihbarı kim yaptı?

Ergenekon’dan soruşturma

‘Kaos’un uygulayıcıları’ iddiası

Gizli tanık da teşhir edildi



Suçlar azaldı

Bakanlık yanıt vermiyor

Erzincan İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Nedim Ertan, Müdür Yardımcısı Ersin Ergut ve aynı birimden Osman Esirger’in Ergenekon kapsamında tutuklanması, “Kentte jandarmanın bilgilendirmesi ve katılımıyla yapılan İsmailağa cemaatine yönelik operasyonun intikamı mı alınıyor?” kuşkularını akla getirdi. Kuşku doğuran bağlantılar şöyle: Soruşturmayı açan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’e üç soruşturma açıldı ve Cihaner’in dinlendiği ortaya çıktı. Dosya, Erzurum Özel Yetkili Ağır Ceza Savcısı Osman Şanal tarafından, İsmailağa’nın ‘silahlı örgüt’ olduğu ihbarı doğrultusunda zorla alındı. Ancak Şanal, iddianamesinde, dosyayı almaya gerekçe saydığı ‘silahlı örgüt’ iddiasına yer vermedi. Bu arada AKP yanlısı basın, ‘İrticayla Mücadele Eylem Planı’ adı verilen çalışmanın Erzincan’da savcı İlhan Cihaner ve jandarmalarca yürürlüğe konulduğunu yazdı. Radikal gazetesinde yer alan habere göre, son hamle, Erzurum Özel Yetkili Ağır Ceza Savcısı Osman Şanal’dan geldi. Osman Şanal, soruşturmanın bilgisini verip operasyonu yapan üç jandarmayı Ergenekon kapsamında tutukladı. Akılları kurcalayan ikinci soru şu: “Sıra, savcı İlhan Cihaner’de mi?”Ergenekon’un Erzurum ayağı olduğu öne sürülen operasyon kapsamında 20 Kasım’da Erzincan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Üsteğmen Ersin Ergut ve bu birimde görevli astsubay Orhan Esirger, 28 Kasım’da ise İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Nedim Ertan tutuklandı. Operasyonu, 18 Kasım’da kente gelen gelen Erzurum Özel Yetkili Ağır Ceza Savcısı Osman Şanal yürüttü.Şanal’ın adı, İsmailağa Cemaati’ne soruşturma yürüten Erzincan Cumhuriyet Savcısı İlhan Cihaner’le tutuştuğu ‘yetki’ kavgasıyla duyulmuştu. O kavga şöyleydi:İstihbarat jandarmadan geldiİsmailağa cemaati soruşturması Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner tarafından, il jandarma istihbaratından gelen bilgi notu doğrultusunda 2 Kasım 2007’de başlatıldı. İddiaya göre, cemaate bağlı Medine Vakfı’nın kentte ve bazı ilçelerdeki evlerinde çocuklara yatılı dini eğitim veriliyordu. Hemen dinleme kararı alındı. Takipte edinilen bilgilere göre, daha önce haklarındaki bir soruşturma kapsamında dernekler masasındaki bir görevli cemaati arayıp “Önlem alın” diye haberdar etmiş, kimi polisler de ‘yüzeysel arama’ yapmıştı. Bu bilgi üzerine dokuz kişi tutuklandı.Cemaat çok sayıda kent ve ilçede açtığı çeşitli dernek ve vakıf bünyesinde kurs kurmuş, dini eğitimler veriyordu.Başsavcılık, 16 kentte operasyon yaparak cemaat lideri Mahmut Ustaosmanoğlu ile Cüppeli Ahmet diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün de aralarında bulunduğu 69 şüpheliyi gözaltına almaya hazırlanıyordu ki, Özel Yetkili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi.Erzurum Özel Yetkili Ağır Ceza Savcısı Osman Şanal, 2 Mart 2009’da ulaşan, cemaatin silahlı olduğu ve Anayasa’yı yıkmayı hedeflediği yönündeki ihbara dayanarak dosyanın yetki alanına girdiğini savundu. Oysa Erzurum Savcısı İlhan Cihaner’e göre, grup ‘silahlı’ değildi. ‘İhbar’ mektubu da muhtemelen dosyanın Erzurum’a gönderilmesini isteyen şüphelilerce gönderilmişti. Çünkü şüphelilerden Mehmet Turan, daha dosya Erzurum Özel Yetkili Savcılığı’nca istenmemişken, 10 Mart 2009’da yaptığı görüşmede “Dosya Erzurum’a gidiyor” demiş ve bu görüşme kayda geçmişti.Erzurum savcısı Şanal, 5 Mayıs’ta Erzincan Valiliği’ne gönderdiği yazıda, Erzincan savcısı Cihaner’in görevini kaldırdığını belirtip başsavcılığın emirlerine uyulmamasını istedi. Cihaner ise 26 Mayıs’ta valiliğe, Şanal’ın bu yetkisinin bulunmadığını belirtti. Ayrıca Şanal’ı Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu’na şikâyet etti. Adalet Bakanlığı’ndan da Şanal’ın soruşturulmasını istedi. Ama dosya artık Erzurum’da, yani Şanal’daydı.Soruşturması elinden alınan, bir yandan Fethullah Gülen cemaati ile ilgili ayrı soruşturma yürüten İlhan Cihaner için sıkıntılı günler başlamıştı. Cihaner’e iki idari soruşturma açıldı. Biri, İsmailağa’ya ilişkin, diğeri ‘hakaret’ konuluydu. Evraka göre Cihaner, 3 Aralık 2008’de hâkim Ö.H. ile telefon konuşmasında ‘hakaret’ etmişti. Böylece Cihaner’in en az 3 Aralık 2008’den beri üçüncü bir idari soruşturma kapsamında dinlenildiği ortaya çıktı. Cihaner, neden dinlendiğini Adalet Bakanlığı’na sorarken, AKP yanlısı basında ‘Ergenekon’ kapsamında teknik takip yapıldığı yazıldı.Bu arada Taraf gazetesi 12 Haziran’da, ‘İrticayla Mücadele Eylem Planı’ adlı ve albay Dursun Çiçek imzalı belgeyi yayımlandı. İddiaya göre, AKP ve Fethullah Gülen cemaati yıpratılacaktı. Çalkantı sürerken, AKP yanlısı basın ‘İrticayla Mücadele Eylem Planı’nın Erzincan’da uygulandığını yazdı. Yeni Şafak’ın 20 Temmuz’daki ‘İşte andıcın ilk uygulaması’ ve 29 Ekim’deki ‘Islak andıç Erzincan’da uygulanmış’ başlıklı haberleri Erzincan’ı işaretliyordu.Ve geçen hafta... Erzincan Cumhuriyet Savcısı İlhan Cihaner’e İsmailağa cemaatiyle ilgili verileri sağlayan üç jandarma görevlisi tutuklandı. AKP yanlısı Bugün gazetesinin 29 Kasım’daki ‘İşte kaos planının ilk uygulayıcıları’ başlıklı haberine göre, tutuklanan Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Nedim Ertan’a yöneltilen beş suçlama şunlar: Ergenekon’la organik ilişkiler kurmak, hayali delil ve istihbaratlarla Erzincan’da İsmailağa kapsamında 17 ayrı yere baskın yapılmasına ve 26 kişinin gözaltına alınmasına neden olmak, sahte bilgi ve belgelerle yargıyı yanlış yönlendirmek, yasadışı telefon dinlemek, ‘İrticayla Mücadele Eylem Planı’nı Erzincan’da 23 Mart 2009’da uygulamaya sokmak...Aynı habere göre, Erzincan Savcısı İlhan Cihaner de soruşturmayı Adalet Bakanlığı’ndan gizlemekle suçlanıyor. Cihaner’e yöneltiler diğer suçlamalarsa şunlar: yasa dışı telefon dinleme, Kemah’ta İsmailağa’ya bağlı Medine Vakfı’ndaki aramayı polise değil, jandarmaya yaptırmak...Erzincan’daki şubat ayında gerçekleştirilen operasyonda İsmailağa cemaatine mensup 29 kişi gözaltına alınmıştı.Erzincan Savcısı İlhan Cihaner’in ‘Görevsizlik Kararı’na göre, İsmailağa soruşturması çerçevesinde 235 şüpheli vardı. Evrakta, cemaat lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, ‘Cübbeli Mahmut’ lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü ve Yeni Şafak’ın sahibi Ahmet Albayrak, ‘örgüt üyesi’ sayılıyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ise ‘örgüte yardım’ ile suçlanıyordu. Grubun ‘silahlı örgüt’ olduğu yönündeki ihbar doğrultusunda dosyaya el koyan Erzurum Özel Yetkili AĞır Ceza Savcısı Osman Şanal, iddianamesini 22 Haziran’da bitirdi. Fakat iddianamede, dosyayı almasına gerekçe gösterdiği ‘silahlı örgüt’ isnadına yer vermedi.Üstelik 235 şüpheliyi 16 sanığa düşürdü. Dokuzu tutuklu 16 sanık hakkında Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘Anayasal düzeni kaldırmaya teşebbüs ve kanuna aykırı eğitim kurumu açma’ suçlarından dava açıldı. Ayrıca, İsmailağa’yı deşifre eden tek gizli tanığın kimliği de “Bu ifadeyi verdiğim anlaşılsa eşim beni öldürür” dediği halde iddianamede teşhir edildi.Üstelik Şanal, Cihaner tarafından soruşturulan şu suçları da kapsam dışı bıraktı: “Karapara aklama, sahte diploma hazırlama, cemaatin isteği doğrultusunda Diyanet’in imam ataması, okul çağındaki çocukların okula gönderilmemesi, bunu engellemek isteyen MEB görevlilerini pasifize etme, bazı polislerin suçları soruşturmadığı gibi şüphelileri haberdar etmesi, İBB’nin imara aykırı yapılaşmaya göz yumması, siyasi sebeplerle tayin ve işe yerleştirme, sahte seçmen kaydı, ihaleye fesat karıştırma, Basın İlan Kurumu’na ve İÜ’ye baskı, Danıştay’daki davaya etki etmeye çalışma, belediye başkan adayları hakkında ses dosyası hazırlama, rüşvet, iki ayrı bakanla ticari çıkar için görüşme...İsmailağa cemaatine yönelik soruşturmanın düğmesine basan ve Fethullah Gülen cemaatini soruşturan Erzincan Savcısı İlhan Cihaner’in avukatı Turgut Kazan, müvekkilinin ‘Ergenekon’ kapsamında soruşturulduğunu tahmin ettiklerini söylüyor. Ancak Kazan’ın başvurularına rağmen Adalet Bakanlığı, bilgi vermiyor.Savcı İlhan Cihaner, 1999’da İdil Savcısı iken 1989 yılında öldürülen üç kişiyle ilgili soruşturmayı itirafçı İbrahim Babat’ın anlatımları doğrultusunda raftan indirip ilk JİTEM iddianamesini hazırlamıştı. Cihaner sayesinde, Ergenekon sanığı olan JİTEM kurucusu emekli Albay Arif Doğan’ın ifadesi alınabilmişti.