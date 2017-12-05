Erzincan'da yavru kediye işkence yapan askeri personeli serbest bırakan hâkim AYM'ye itiraz edecek

Erzincan’da, yavru kediye işkence yapan asker Taner H.’ye, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Disiplin Kanunu kapsamında 12 gün hizmetten men ve oda hapsi cezası verildi. Erzincan Sulh Ceza Hakimliği, kanunlarda sahipli-sahipsiz hayvan ayrımının Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek, Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapma kararı aldı.

Erzincan Orduevi’nde, 3 Aralık günü er Taner H.’nin, yavru bir kediye işkence yaptığı görüntüler, sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerin ardından Taner H. gözaltına alındı. Dün, “mala zarar verme” suçlamasıyla Erzincan Adliyesi’ne sevk edilen Taner H., adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Taner H.’ye TSK Disiplin Kanunu kapsamında 12 gün hizmetten men ve oda hapsi cezası verildi. Bugün itibarıyla askerlik görevi sona ermesi gereken Taner H., 12 günlük hizmetten men cezası aldığı için terhis olamadı.

Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada, kararı veren hakimin, kanunlarda sahipli- sahipsiz hayvan ayrımının Anayasa’ya aykırı olduğunu belirttiği, maddenin düzeltilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağı açıklandı. Açıklamada, TCK 151/2’de yer alan sahipli kelimesinin tasfiyesi ile sahipsiz hayvanlar yönünden de hukuki himayenin ve cezai müeyyidenin sağlanmış olacağı anlaşıldığından sahipli kelimesinin anayasaya aykırılığı hususunda anayasa mahkemesine itiraz başvurusunda bulunulmasına karar verilmiştir” denildi.

Baro Başkanı Aktürk: AYM’nin 5 ay içinde karar vermesi lazım

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, baro olarak davaya müdahil olmak istediklerini söyledi. Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını ve şüphelinin ifadesi alınırken hazır bulunduklarını belirten Aktürk, şunları söyledi:

“Sulh Ceza Hakimliği, Anayasa’nın 152’nci maddesinde belirtilen somut norm denetimi yani itiraz yoluna gitti. Mahkeme önüne gelen bir olayda uyuşmazlığa uygulanacak kanun ya da kanun hükmündeki kararnamenin Anayasa’ya aykırı olduğu kanaatine varırsa ya da taraflar, bu konuda bir talepte bulunursa, bu durumu da ciddi görürse davayı görülmekte bırakıyor. Anayasa Mahkemesi’ne ilgili hükümleri göstererek, müracaatta bulunuyor. Elindeki dava, 5 ay boyunca bekletiliyor. Anayasa Mahkemesi’nin kararı 5 ay içerisinde verilmesi lazım.

“Hayvanlar TCK’da mal, eşya olarak değerlendiriliyor”

Türk Ceza Kanunu’nda (TCK), hayvanlara eziyet, işkence gibi suçlarla ilgili bir ceza hükmü olmadığını aktaran Aktürk, “Bununla ilgili 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu var. Bu kanun da son derece yetersiz. Sadece eziyet, işkence ve öldürmelere 300-400 TL idari para cezası verilmesi öngörülüyor” dedi.

TCK’de hayvanların, mal olarak değerlendirildiğini söyleyen Adem Aktürk, “Fakat ceza kanunumuzda, 151’inci madde olan ‘mala zarar verme’ suçu var. Çok ilginçtir ki bizim için hayvanlar, insanlardan farklı değil; aynı dünyayı paylaşıyoruz. Bizlerle yaşıyorlar. Türk Ceza Kanunu’nda hayvanlar, eşya veya mal olarak değerlendiriliyor. Yaşanan olayda zarar gören, ölen hayvan sahipli ise TCK’nın 151’inci maddesinin 2’nci fıkrasında, haklı bir neden olmaksızın sahipli bir hayvana işkence eden, öldüren, ‘mala zarar verme’den 4 ay ile 3 yıl arasında değişen hapis cezası ile yargılanıyor. Fakat hayvanımız, sahipsiz ise maalesef TCK’da bununla ilgili hüküm yok. Hayvanları Koruma Kanunu’na göre, sadece idari para cezası uygulanıyor” diye konuştu.

“Reddedileceği kanaatindeyim, fakat hakimi tebrik ediyorum”

Hâkimin AYM’ye başvurusunun ilk olduğunu ifade eden Aktürk, söyle devam etti:

“Türkiye’de ilk defa uygulanan bir Anayasa Mahkemesi’ne müracaat durumu var. Sayın hakimimiz, buradaki, TCK’daki sahipli mal korunan değerde; ancak sahipsiz bir hayvan olunca bu TCK’ya girmiyor. ‘Hayvanları koruma’ kapsamına giriyor. Sahipli mal, sahipsiz havyan kavramı Anayasa’mıza aykırı gerekçesi ile itirazda bulundu. Bizim için bu karar, yaşanan olayın ardından desteklediğimiz bir karar var; ancak Sulh Ceza Hakimliklerinin mahkeme olup, olmadıkları tartışılıyor. Verdikleri kararlar, tam bir mahkeme hükmü kararında değil; hakim kararı olarak geçiyor. İkincisi somut norm denetimi için görülmekte olan bir dava olması lazım. Dava başlaması için görevli ceza mahkemesi tarafından iddianame hazırlanması ve kabulü başlar. Açılmış veya görülen bir dava yok. Bu karar, tedbir yönünde bir karar. Anayasa Mahkemesi’ne müracaat edilmiş olmasa da bu tür bir karar yok ve reddedileceği kanaatindeyim. Fakat sayın hakimimizi verdiği karardan dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonra görülecek mahkeme için bir ışık olmuş, hayvansever duyarlı bir hakimimiz. Dilerim, yetkili makamlarımızda ivedi şekilde hayvan haklarının korunması için gerekli caydırıcı hükümleri hayata geçirirler.” (ERZİNCAN/DHA)