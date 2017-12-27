T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erzincan'da uyuşturucu operasyonu

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN'da polisin uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı çalışmalarda 504 gram metamfetamin ile 878 uyuşturucu hap ele geçirildi

27 Aralık 2017 18:16

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN\'da polisin uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı çalışmalarda 504 gram metamfetamin ile 878 uyuşturucu hap ele geçirildi. 
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmaları sonucu geçen 21 Aralık günü Erzincan-Sivas karayolu üzerinde yol uygulaması yaptı. Durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada G.Y. (25) ve M.K.\'nın (31) valizinde 576 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulamalarında ismini verdiği M.C.Ö (28) de 16 adet uyuşturucu hap ile birlikte yakalandı.
Ekiplerin, geçen 24 Aralık\'ta Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde yaptıkları kontrollerde ise durdurulan bir yolcu otobüsünde İran uyruklu V.H. (26) ve O.S.\'nün (27) ayakkabılarının içerisine gizlenmiş halde 504,30 gram metamfetamin ele geçirildi.
Devam eden çalışmalarda son olarak 25 Aralık günü sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda H.A.\'nın (37) evinde yapılan aramada, 286 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişi hakkında \'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti\' suçundan soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Coşkun MENEKERZİNCAN DHAERZİNCANEmniyet MüdürlüğüAralıkErzincanSivasDurdurulanGözaltınaEkiplerinAralık ErzincanErzurumDevamFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24