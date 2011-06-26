-ERZİNCAN'DA TRAFİK FACİASI ERZURUM (A.A) - 26.06.2011 - Erzincan'da yolcu otobüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobildeki 5 kişi öldü. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kars'tan İstanbul'a giden Fahrettin Demir yönetimindeki 34 Turgut Reis 009 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas karayolunun 19. kilometresi Ahmetli Köprüsü mevkisinde, karşı yönden gelen 34 GA 2151 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 5 kişi öldü. Araçta sıkışan cesetlerin çıkarılması için İl Sivil Savunma Arama ve Kurtarma ekipleri kaza yerine çağrıldı. Bu arada, kazanın meydana geldiği bölgede bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığını öğrenildi.