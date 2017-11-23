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Erzincan’da TIR’da 171 kaçak yakalandı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’da jandarmanın yaptığı yol kontrolleri sırasında durdurulan kapalı kasa TIR’ın içerisinde 171 yabancı uyruklu kaçak yakalandı

23 Kasım 2017 12:16

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’da jandarmanın yaptığı yol kontrolleri sırasında durdurulan kapalı kasa TIR’ın içerisinde 171 yabancı uyruklu kaçak yakalandı. TIR sahibi ve sürücüsüne toplam 44 bin 883 lira idari ve trafik cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından Erzincan- Erzurum karayolu Tercan ilçesi yakınlarında yapılan yol kontrollerinde bir TIR durduruldu. Kapalı kasalı TIR’da yurda yasa dışı yollarla giriş yapan aralarında çocukların da olduğu 171 yabancı uyruklu kaçak yakalandı. Olayla ilgili göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen M.Ş. gözaltına alındı.
Araç sahibi ve sürücüsüne toplam 44 bin 883 TL idari ve trafik cezası kesilirken, araca el konularak trafikten men edildi.
Yakalanan yabancı uyruklu kişiler ise adli işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Erzincan İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edilecek.

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