Erzincan'da terör propagandası operasyonuna 1 tutuklama

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN’da, sosyal medya üzerinden terör örgütleri PKK/KCK ve DHKP-C\'yi öven paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 1\'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı\'nca İliç ilçesindeki bir şirkette çalışan 7 kişinin, sosyal medya hesaplarından terör örgütleri PKK/KCK ve DHKP-C\'yi öven paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. İliç Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla başlatılan operasyon kapsamında 7 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İliç Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edilen şüphelilerden 6\'sı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1\'i ise tutuklanıp, cezaevine konuldu.



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