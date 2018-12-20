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Erzincan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 25 gözaltı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, 25 kişi gözaltına alındı

20 Aralık 2018 19:38

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, 25 kişi gözaltına alındı. 
Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 ilde 34 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 9 şarap testisi, 37 sikke, 45 tarihi eser niteliğinde obje, 4 el yazması kitap, 3 el ile çizilmiş harita, bir metre boyunda 1 boş küp, bir dedektör ve define aramada kullanılan 12 metal çubuk ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen 25 şüpheliden 11\'i, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Cezaevi firarisi olduğu, 8 ayrı suçtan aranan 1 kişi ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  Diğer 13 şüphelinin sorgusunun devam ettiği, soruşturma kapsamında 6 kişinin de arandığı bildirildi.

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