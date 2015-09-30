AKP'nin 815 oyla milletvekili kaybettiği Erzincan'da sandık birleştirme kararı!

Erzincan’da ‘terör’ gerekçesiyle sandıkların birleştirilmesi istendi. Sandık birleştirme istenen köylerde CHP’nin AKP’ye karşı üstünlüğü bulunduğu kaydedildi. 7 Haziran’da Erzincan’da AKP ve CHP arasında paylaşılan 2 milletvekilini, AKP 64 bin 644 oyla CHP ise 33 bin 749 oyla bir milletvekili çıkardı. Ancak CHP milletvekilliğini 815 oyla alabildi. CHP 815 oy daha az alsaydı AKP Erzincan’da 2-0 yapacağı kaydedildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nın başvurduğu sandıkların birleştirilmesine gerekçe olarak gösterilen olaylar 1989’a kadar geri götürüldü. Başvuruda, “İl merkez sorumluluk bölgesinde 1989-2015 yılları arasında meydana gelen terör olayları incelendiğinde, İl Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı bölgesinde 37, Yaylabaşı Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 57 olmak üzere toplam 94 terör olayı meydana gelmiştir” denildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 1 Kasım seçimlerinin en ciddi tartışma konusu haline gelen sandık birleştirmelerde “terör saldırılarının” gerçek bir gerekçe olmadığı kuşkusu Erzincan’da yaşandı. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Seçim Kurulu’na başvuruda bulunarak çok sayıda köyün sandığının birleştirilmesini istedi.

Erzincan’da, 23 Temmuz’daki Suruç katliamından sonra girilen şiddet ortamından hemen hiç etkilenmeyen bir il olmasına karşın “terör” gerekçe gösterilerek sandık birleştirme talep edilmesi dikkat çekti.

Erzincan’daki bu durum, jandarmanın ilçe seçim kuruluna yaptığı 14 Eylül tarihli başvuruya da yansıdı. Başvuruda sandıkların birleştirilmesine gerekçe olarak gösterilen olaylar 1989’a kadar geri götürüldü. Başvuruda, “İl merkez sorumluluk bölgesinde 1989-2015 yılları arasında meydana gelen terör olayları incelendiğinde, İl Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı bölgesinde 37, Yaylabaşı Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 57 olmak üzere toplam 94 terör olayı meydana gelmiştir” denildi.

Gasp da var

Jandarmanın başvurusunda, 1989’dan başlayarak 2005’e kadar silah/mühimmat yakalanması, sabotaj ve kundaklama, gasp-yağma olayları sayıldı. Ancak jandarmanın başvurusunda 26 yıllık süreç içinde tek bir şehit ve öldürme ile sonuçlanan PKK saldırısı yer almadı. Jandarma’nın sandık birleştirmeye gerekçe olarak gösterdiği iki dikkat çekici olay ise başvuruda şöyle ifade edildi:

* 18-19 Haziran 2007 günü il merkez Türkmenoğlu köprüsü yakınlarında PKK/KONGRAGEl terör örgütü mensupları ile meydana gelen silahlı çatışma olayında yardım ve yataklık eden Yaşar Kuzu adlı şahsın il merkez Handere köyü, Uyuzgöller Yaylası’nda 28 Haziran 2007 günü yakalanması olayı.

* Erzincan il merkez ilçe Akyazı beldesi Ekşisu mevkiinde 27 Ekim 2008 günü saat 09.30 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü timinin yapmış olduğu trafik uygulamasında sürücü belgesiz araç kullanmaktan yasal işlem yapılan Adem Oruçlu hakkında tanzim edilen trafik idari para cezası karar tutanağının imzası bölümüne adı geçen şahsın Türkçe elyazısı ile ‘Yaşasın PKK’ ibaresini yazdığının tespit edilmesi üzerine olayla ilgili olarak şahıs yakalanarak savcılıkça serbest bırakılmıştır.

Havaya da dikkat

Jandarma, yakın dönemde ise yine hiçbir öldürme ile sonuçlanan saldırı bulunmadığı için 9 ve 27 Ağustos tarihlerinde yük trenine patlayıcı atmak, yol kesmek, araç yakmak ve yağma olaylarının olduğu iki saldırıya başvurusunda yer verdi. Jandarma, sandık birleştirme başvurusunda 1 Kasım’da, “Köylerde iklimin yağmur ve kar yağışlı olması nedeniyle yol durumlarının da göz önüne alınmasını” istedi.

Kritik 16 il

Aydın: 1859 oyla CHP’ye

Balıkesir: 2 bin 128 oyla MHP’ye

Burdur: 2 bin 421 oyla MHP’ye

Gümüşhane: 1916 oyla MHP’ye

Diyarbakır: 8 bin 44 oyla HDP’ye

İstanbul 1. Bölge: 5 bin 363 oyla CHP’ye

İstanbul 2. Bölge: 3 bin 203 oyla CHP’ye

İstanbul 3. Bölge: 8 bin 92 oyla HDP’ye

Kayseri: 3 bin 258 oyla MHP’ye

Kahramanmaraş: 6 bin 584 oyla MHP’ye

Kastamonu: 5 bin 883 oyla MHP’ye

Ordu: 3 bin 484 oyla CHP’ye

Sivas: 1995 oyla CHP’ye

Van: 5 bin 249 oyla HDP’ye

AKP, CHP’nin aldığı 815 oyun peşinde

7 Haziran’da Erzincan’da 2 milletvekilliği AKP ve CHP arasında paylaşıldı. AKP 64 bin 644 oyla CHP ise 33 bin 749 oyla bir milletvekili çıkardı. Ancak CHP milletvekilliğini 815 oyla alabildi. Yani CHP 815 oy daha az alsaydı AKP Erzincan’da 2-0 yapacaktı. Bu nedenle Erzincan, AKP’nin 7 Haziran’da kılpayı oyla vekillik kaybettiği ve bu nedenle özel çalışma yürüttüğü 15 ilden biri. Bu yüzden Jandarma’nın sandıklarının birleştirilmesini istediği köylerde CHP’nin AKP’ye karşı açık ara önde oluşu da dikkat çekiyor. Jandarma’nın sandıkların belli merkezlerde birleştirilmesi için sandık kurulmasını istemediği köylerde CHP’nin 1548, AKP’nin ise 137 oyu bulunuyor. İki parti arasındaki oy farkı 1411. Bu köylerde 815 CHP seçmeninin birleştirme nedeniyle oy kullanmaması durumunda AKP, hiç oyunu artıramasa bile 815 eksiği kapatarak ikinci milletvekilliğini de kazanıyor. Birleştirilmesi istenen köylerde MHP’nin 46, HDP’nin ise 306 oyu bulunuyor.