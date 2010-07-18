-ERZİNCAN'DA POLİS OTOSUNA SİLAHLI SALDIRI ERZİNCAN (A.A) - 18.07.2010 - Erzincan'ın Tercan ilçesinde devriye görevi yapan polis otosuna kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda bir polis memuru yaralandı. İlçe merkezi Demirköprü mevkisinde devriye görevi yapan polis otosuna kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırıda hafif yaralanan bir polis memuru Erzurum Aziziye Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Bu arada, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.