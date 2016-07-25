Erzincan’da polis aracına el bombalı saldırı

Erzincan’da kontrol noktasında bulunan trafik polislerine ait ekip otosuna, PKK’lılar tarafından el bombalı saldırıda bulunuldu. Saldırıda ilk belirlemelere göre ölen ve yaralanan olmadı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) Recep Demirci'nin haberine göre, olay bugün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Erzincan şehir merkezi çıkışında, Erzurum karayolu üzerinde oluşturulan kontrol noktasında bulunan trafik ekibine ait otoya, yoldan geçen 45 YB 2642 plakalı mavi renkli hafif ticari araçta bulunan PKK'lılar tarafından el bombası atıldı. Patlamayla birlikte ekip otosunda yangın çıktı. Saldırganlar hızla olay yerinden kaçarken, saldırıda ölen ve yaralananın olmadığı bildirildi. Saldırı üzerine Erzincan- Erzurum karayolu ulaşıma kapatıldı. Ekipler, Erzurum yönüne kaçan araçtakileri yakalamak için operasyon başlattı.