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Erzincan'da polis aracı devrildi: 2 yaralı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'ne ait zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 polis memuru yaralandı

09 Aralık 2017 15:40

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'da Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi\'ne ait zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 polis memuru yaralandı.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Erzincan-Sivas karayolu Erzincan Polis Mesleki Eğitim Merkezi yakınlarında meydana geldi. Kazada, özel harekat polislerine ait zırhılı araç orta refüje çarparak devrildi. Kazada araç içerisindeki 2 polis memuru hafif yaralandı. Yaralılar, kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile tedavi edilmek üzere Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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