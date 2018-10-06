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Erzincan'da kazalar Mobese kameralarında

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN kent merkezinde kurallara uymayan sürücülerin neden olduğu trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı

06 Ekim 2018 17:18

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN kent merkezinde kurallara uymayan sürücülerin neden olduğu trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı. Sürücüler, kazaları hafif sıyrıklarla atlattı.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü, eylül ayında kent genelinde meydana gelen ve mobese kameraları tarafından kaydedilen trafik kazalarının görüntülerini basınla paylaştı. Çoğunluğu kavşaklara kontrolsüz giren sürücülerin neden olduğu kaza görüntülerinde, ters şeride giren bir elektrikli bisikletin karşı yönden gelen motosikletle çarpışma anı da yer aldı. 

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