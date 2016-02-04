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Erzincan'daki Gezi Parkı protestolarına katılan 14 kişiye hapis cezası

Hapis cezaları 1 yılla 17 yıl arasında değişiyor

04 Şubat 2016 19:05

Gezi Parkı protestoları sırasında Erzincan'da gösteri yapan 16 kişiden 14'üne 1 yıl 8 ay ile 17.5 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

Radikal'in haberine göre, Taksim’deki Gezi Parkı direnişine destek vermek amacı ile Erzincan’da düzenlenen eylemlere katılanlara yönelik olarak 25 Haziran 2013’te yapılan polis operasyonunda 16 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 8'i tutuklanmıştı. Hakkında dava açılan bu 16 kişiye mahkeme hapis ve para cezası verdi.

Erzurum Özel Yetkili 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada, "Görevi yaptırmamak için direnme, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama, silahlı terör örgütüne üye olma, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, terör örgütü propagandası" ile suçlanan 16 kişiden ikisi beraat etti.

 

Cazeevine girecekler

 

Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 Şubat günü görülen karar duruşmasında, tutuksuz yargılanan Çetin K.’ya 17 yıl 6 ay; Hasan S.’ye 17 yıl; Mukamet Ç.’ye 14 yıl 6 ay; Ali S. ve Can K.’ya 14’er yıl; Özgün K., Özcan K., Dağlar D. ve Hasan Ş.’ye 13’er yıl 8 ay; Tuncay A.’ya 4 yıl 8 ay hapis; Emre E.’ye 2 yıl hapis, 15 bin TL para; Yücel T. ile Uğur P.’ye 1 yıl 8’er ay hapis, 15’er bin TL para; Davut D.’ye 1 yıl 8 ay hapis ile 13 bin TL para cezası verildi. Aynı davada yargılanan Fuat E. 6 bin TL, Ahmet D. ise 500 TL adli para cezası aldı. Yargıtay’ın cezaları onaması halinde sanıklar, cezaevine girecek.

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