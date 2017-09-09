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Erzincan'da eylülde kayısı üretimi

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde 20 yıllık çalışma sonucu yeni bir kayısı çeşidi üretildi

09 Eylül 2017 15:41

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü\'nde 20 yıllık çalışma sonucu yeni bir kayısı çeşidi üretildi. Türkiye\'de ilk olan Mihralibey kayısı ağacı eylül ayında meyve verdi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından finanse edilen Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Iğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yürütülen olgunlaşması uzun süren \'Mihralibey\' kayısısı basına tanıtıldı. 
Bahçe Kültürleri Enstitüsü Müdürü Birol Karadoğan, müdürlük bünyesinde çeşitli sebze, meyve ve üzüm ıslah çalışması yapıldığını ve yeni bir ürün elde edildiğini söyledi. Islah çalışmalarının uzun soluklu ve emek isteyen çalışmalar olduğunu söyleyen Karadoğan, şöyle konuştu:
\"Arkadaşlarımızın yoğun çalışmaları neticesinde kayısı popülasyonları içerisinde yapılan ıslah çalışmalarında \'Mihralibey\' adını verdiğimiz bir çeşit elde ettik. Bunu kurumumuz adına da tescil ettirmiş bulunmaktayız. Islah edilen çeşitleri ıslah ettirip ortada bırakmak çok doğru değil. Bunu üreticilerle buluşturmak esas olan. Çeşidimizin ana özelliği turfanda olan bir çeşit oldu. Eylül ayında Türkiye\'nin hiçbir tarafında kayısı bulmak mümkün değildir. Fakat şu an hala dalında hatta bir hafta on gün daha kalır şekilde kayısılar bulunmaktadır. Böyle turfanda geçici bir kayısı çeşidini ülkemize kazandırdığımız için enstitü olarak mutlu ve gururluyuz.\" 
Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin ise geç hasat edilen \'Mihralibey\' kayısının sadece Erzincan\'da üretildiğini belirtti. Şahin, \"Bu ürünün güzel tarafı hiç bir yerde kayısı kalmadığı zaman şu anda burada yeni hasat başlıyor. Bu çiftçimize ekonomik olarak çok büyük getiri sağlayacak. Yapmış olduğumuz bu çalışmayı önemsiyor ve bunun içinde vatandaşlarımıza bunu özellikle tavsiye edip ektirmeye çalışıyoruz\" dedi.

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