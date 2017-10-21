Erzincan'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'ın Refahiye İlçesi kırsal kesiminde toprağa gömülü plastik varillerde terör örgütüne ait çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

Refahiye İlçesi kırsalında geçen günlerde PKK\'lı 5 teröristin etkisiz hale getirilmesi ardından, jandarma özel harekat ve komando timleri destekli arama tarama çalışmaları sürüyor. Söğütlü Köyü Taşlıca Mezrası mevkiindeki ormanlık alanda \'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Budak Operasyonu\' kapsamında, bu sabah toprağa gömülü halde 2 plastik varil bulundu. Güvenlik güçlerince açılan varillerde ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcılar şöyle:

\"1 adet RPG-7 rokeatar, 3 adet RPG-7 mühimmatı, 1 adet BİXİ makineli tüfek, 200 adet BİXİ makineli tüfek mühimmatı (mayonlu), 1 adet 9 milimetre çapında Browning marka tabanca, 10 adet Kalaşnikof P.T. şarjörü, 400 adet kaleşnikof P.T. mühimmatı, 5 adet el bombası, 200 gram C-4 plastik patlayıcı, 47 adet fünye, 1 adet büyük telsiz, 4 adet el telsizi, 1 adet kamera, 1 adet fotoğraf makinesi, 1 adet radyo, 1 adet pusula, 13 adet küçük pil ve bloğu, 2 adet akım ölçer, 2 adet not defteri, 2 adet hazır halde el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet 12 volt akü, eğitim ders notları, kablolar ve bataryalar.\"

Bölgede 1 sığınak ve toprağa gömülü 2 plastik varil daha bulunurken, arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü kaydedildi.



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