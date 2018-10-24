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Erzincan'da bedava döner izdihamı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da, kuruluşunun birinci yılı nedeniyle ücretsiz tavuk döner dürüm dağıtan dönerci dükkanının önünde zaman zaman izdiham yaşandı

24 Ekim 2018 17:27

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'da, kuruluşunun birinci yılı nedeniyle ücretsiz tavuk döner dürüm dağıtan dönerci dükkanının önünde zaman zaman izdiham yaşandı.
Erzincan\'da bir dönerci, kuruluşunun birinci yılında vatandaşlara ücretsiz tavuk döner dürüm dağıttı. Döner almak isteyen vatandaşlar ve öğrenciler, dükkanın önüne akın edince zaman zaman izdiham yaşandı. Yaklaşık 2 bin 500 kişilik döner dürüm dağıtılacağını söyleyen işletme sahibi Umut Gökpınar, \"Böyle bir ilgi beklemiyorduk. Bu bizim hem üzdü hem de yoğun ilginin olması bizi sevindirdi\" diye konuştu.

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