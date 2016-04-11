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Erzincan'da astsubay yol kenarında ölü olarak bulundu

Ufuk Orak, silahla vurulduğu tespit edildi

11 Nisan 2016 23:57

Erzincan'da görev yapan Astsubay Ufuk Orak, silahlı vurulmuş olarak karayolu kenarında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre Erzincan-Kemah karayolu Beşsaray köyü mevkisinde, yol kenarında hareketsiz birini fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, silahla vurulduğu anlaşılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan kimlik tespitinden ölen kişinin Erzincan Asker Hastanesinde görev yapan 20 yıllık Astsubay Ufuk Orak olduğu belirlendi.

Orak'ın evli olduğu öğrenildi.

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