Erzincan'da acemi kasaplar hastaneye koştu

Coşkun MENEK /ERZİNCAN,(DHA) - ERZİNCAN’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde hastaneler yine acemi kasapların akınına uğradı.

Kent merkezi, ilçe, belde ve köylerden satın aldıkları kurbanlıkları kendileri kesmeye çalışan veya kesime yardımcı olan vatandaşlar kesici aletler ile yaralandı. El, ayak ve bacak bölgelerinden bıçakla yaralanan acemi kasaplar, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Devlet Hastanesi ve özel hastaneye akın etti. Sabahın erken saatlerinde kurban kesimine başlayan 30 kişi hastanede tedavi edildi.

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