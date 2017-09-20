Erzincan’da 176 kaçak yakalandı

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN’da güvenlik güçlerinin yaptığı yol kontrollerinde yurda kaçak olarak giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 176 kaçak yakalandı.

Erzincan- Erzurum karayolu ve Erzincan-Sivas karayolu üzerinde güvenlik güçlerinin yaptığı yol kontrollerinde, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen, Afganistan uyruklu 176 kaçak yakalandı. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından kaçaklar, polis tarafından otobüslerle İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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