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ERZİNCAN'DA 119 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ ERZİNCAN (A.A)

22 Temmuz 2010 15:58

-ERZİNCAN'DA 119 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ ERZİNCAN (A.A) - 22.07.2010 - Erzincan'da düzenlenen operasyonda 119 kilogram eroin ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu  sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, H.P. yönetimindeki kamyon Erzincan-Erzurum karayolunun 2'inci kilometresinde durduruldu. Kamyonda yapılan aramada, muhtelif yerlere zulalanmış 23 paket halinde toplam 119 kilogram eroin ele geçirildi. Sürücü H.P. ile araçta bulunan R.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan zanlılar, ''uyuşturucu madde ticareti yapmak'' suçlamasıyla Adliyeye sevk edildi.

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