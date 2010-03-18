Erzincan Üniversitesi Rektörü Büyükkasap intihar etti

T24- Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap bugün (18 Kart 2010) makam odasında intihar etti. 48 yaşında olan Prof. Dr. Büyükkasap'ın odasında kablo ile kendisini astığı belirtilirken savcı, Büyükkasap'ın Eğitim Fakültesi Yerleşkesi'ndeki evinde incelemelerde bulundu. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Büyükkasap'ın intiharına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, YÖK'te Büyükkasap ile ilgili herhangi bir disiplin soruşturması bulunmadığını, intiharın tamamen bilinmez bir durum olduğunu söyledi. Bir süre önce 2 üniversite çalışanının 100 milyon liralık ihalede yolsuzluk iddialarına ilişkin sorgulandığını da hatırlatan Özcan, rektörün bizzat içinde olduğu bir şey olmadığını belirtip "Vali Bey de o ihaledeki yolsuzluktan bahsetti ama onun Hoca ile pek bir alakası yok'' dedi. Erzincan Valisi Abdülkadir Demir de, Rektör Büyükkasap'ın intihar sebebiyle ilgili herhangi bir tespitlerinin olmadığını belirterek, ''Bir not bırakmış. Notta sadece ailesine ve çocuklarına selam söylemiş'' dedi.





Rektör Büyükkasap'ın tek katlı müstakil lojmanında intihar ettiği bilgisinin ardından Cumhuriyet savcısı da olay yerine geldi. Savcının Büyükkasabın evinde inceleme yaptı.



Büyükkasap'ın sabah evden çıkışının gecikmesi üzerine lojmanda görevli güvenlik görevlisinin eve girdiği ve söz konusu durumla karşılaştığı öğrenildi.



Bu arada, Rektör Büyükkasap'ın evde yalnız olduğu, eşinin, Erzurum'da eğitim gören oğluyla birlikte kaldığı ifade edildi.

Özcan: Bizde rektörün dosyası yok

YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, üniversitede bir süre önce yapılan 100 milyon liralık bir ihale nedeniyle iki üniversite çalışanının sorgulandığını ifade ederek, ''O da Rektörle çok uzaktan alakalı bir şey yani bizzat kendisinin içinde olduğu bir şey değil'' dedi.

Özcan, Erzincan Valisi Abdulkadir Demir ve Erzincan Üniversitesi Rektör Yardımcısı ile görüşerek konuyla ilgili bilgi aldığını kaydetti. Özcan, şöyle konuştu:



''Nasıl olduğuyla ilgili çok açık seçik bilgiler yok. Bir defa Rektör'ün kendisiyle ilgili bir problem yok. Dün akşamüstü arkadaşlarıyla beraber, hava da iyiymiş orada, yürüyüş yaptıklarını söyledi. Gayet mutlu bir şekilde evine gitmiş ama sabahleyin maalesef böyle müessif bir hadiseyle karşılaştık.



Üniversitede zannediyorum bir müddet önce 100 milyon liralık bir ihale olmuş. O ihaledeki bazı problemler yüzünden, o daireden bir mühendis arkadaş ile bir memur arkadaşı içeri almışlar sorgulamak için. 'Bununla alakası var mı?' diye sordum. O da Rektörle çok uzaktan alakalı bir şey yani bizzat kendisinin içinde olduğu bir şey değil.''



''Erzincan'daki olaylarla intiharın bir ilgisi olup olmadığını sordunuz mu?'' sorusu üzerine Özcan, ''Onu bilmiyoruz. O konuda hiçbir bilgimiz yok. Bizde de öyle bir dosyası yok Rektör'ün. O türden disiplinle ilgili hakkında soruşturma yapılan hocalarımızdan biri değil. Bu nedenle tamamen bilinmez bir durum. Ailesine ve üniversite camiasına başsağlığı dileriz'' diye konuştu.



Büyükkasap'ı şahsen tanıdığını ifade eden Özcan, ''Bütün rektörlerimizi tanıdığım gibi kendisini de tanıyordum. Öyle özel, problemli bir durumu yoktu. Hani bazen garip hareket eden insanlar olur, öyle birisi değildi. Son derece normal hareket eden bir beyefendiydi'' dedi.



Erzincan Valisi Demir'den de konuya ilişkin bilgi aldığını belirten Özcan, Demir'in de aşağı yukarı aynı bilgileri kendisine ilettiğini söyledi. Özcan, ''Vali Bey de o ihaledeki yolsuzluktan bahsetti ama onun Hoca ile pek bir alakası yok'' dedi.



Özcan, konuyla ilgili gelişmeleri YÖK olarak takip edeceklerini kaydetti.

Erzincan Valisi: Sadece bir not bırakmış

Erzincan Valisi Demir, Valilik binasında gazetecilere açıklamalarda bulunarak, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap'ın intiharının herkesi derinden yaraladığını söyledi.



''Onun kaybı Erzincan'da hissedilecek, başımız sağ olsun'' diyen Demir, şöyle konuştu:



''İntihar sebebiyle ilgili herhangi bir tespitimiz yoktur. Bir not bırakmış. Notta sadece ailesine ve çocuklarına selam söylemiş. Bunun dışında bildiğimiz bir olay yok. Sabah hocamız evinden çıkmayınca, yakın mesai arkadaşları ilk başta dinleniyor diye düşünmüşler daha sonra gecikince kapıyı açıp içeri girdiklerinde, hocamızın intihar ettiğini görmüşler. Hocamızın cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Eşi ve çocuğu Erzincan'a gelmek için Erzurum'dan yola çıktılar.''



Sezer döneminde atanmıştı

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap, 18 Mayıs 2007 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmıştı.

Erzincan Üniversitesi'nde geçtiğimiz hafta da "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklanmıştı.

Erdoğan Büyükkasap kimdir?

1962 yılında Kastamonu'ya bağlı Tosya ilçesinde dünyaya gelen Erdoğan Büyükkasap, 1983 yılında Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik-Matematik Bölümünden mezun oldu. 1983 ile 1986 yılları arasında öğretmenlik yaptı. 1986 yılında bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı.



Nükleer Fizik alanında 1988 yılında yüksek lisansını, Atom ve Molekül Fiziği alanında 1991 yılında doktorasını tamamladı ve aynı yıl yardımcı doçentlik kadrosuna atandı. 1994 yılında doçent oldu. 1997 yılında İngiltere Leeds Üniversitesi'nde çalışmalarda bulundu. 1999 yılında Profesörlük kadrosuna atandı. Anabilim Dalı ve Bölüm Başkanlıkları yaptı.



2001-2005 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevini yürüttü. 2005 yılında Erzincan Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevine getirildi. Bu görevini yürütürken 18 Mayıs 2007 tarihinde Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı. İngilizce bilen Büyükkasap, Nükleer Fizik, Atom ve Molekül Fiziği ve Öğretmen Yetiştirme ve Fizik Eğitimi alanlarında 74'ü yurt dışı olmak üzere toplam 168 yayını bulunuyor. Erdoğan Büyükkasap, evli ve iki çocuk babasıydı.

