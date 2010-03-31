Erzincan Havalimanı 3 ay kapalı

Bu süre içinde 3 bin 120 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğinde olan pistin kaplaması yenilenecek.

Pistin ilk ve son bölümde kalan 400’er metresi beton kaplama, geri kalan 2 bin 320 metrelik bölümün ise uzun ömürlü ve pist frenleme katsayısı yüksek taşmastik asfalt ile kaplanacak. Böylece pist, standartlara uygun duruma getirilecek. Toplam 25 milyon 535 bin liraya pist yenilenirken, aydınlatma dahil tüm alt yapı çalışmaları 90 gün içerisinde tamamlanacak.

Ayrıca, geçen yıl temeli atılan ve 46 milyon liraya mal olacak 33 bin metrekarelik kapalı alana sahip yeni terminal binasının yapım çalışmalarına hız verildi. Yaklaşık 10 bin metrekarelik otoparkı da bulunan yeni terminal binasının 2011 yerine bir yıl erken bitirilerek 29 Ekim 2010 gününe kadar tamamlanacağı bildirildi.