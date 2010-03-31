T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Erzincan Havalimanı 3 ay kapalı

31 Mart 2010 16:01

T24- ERZİNCAN Havalimanı, yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle 1 Nisan’dan itibaren 3 ay süreyle ulaşıma kapatılacak.

Bu süre içinde 3 bin 120 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğinde olan pistin kaplaması yenilenecek.

Pistin ilk ve son bölümde kalan 400’er metresi beton kaplama, geri kalan 2 bin 320 metrelik bölümün ise uzun ömürlü ve pist frenleme katsayısı yüksek taşmastik asfalt ile kaplanacak. Böylece pist, standartlara uygun duruma getirilecek. Toplam 25 milyon 535 bin liraya pist yenilenirken, aydınlatma dahil tüm alt yapı çalışmaları 90 gün içerisinde tamamlanacak.

Ayrıca, geçen yıl temeli atılan ve 46 milyon liraya mal olacak 33 bin metrekarelik kapalı alana sahip yeni terminal binasının yapım çalışmalarına hız verildi. Yaklaşık 10 bin metrekarelik otoparkı da bulunan yeni terminal binasının 2011 yerine bir yıl erken bitirilerek 29 Ekim 2010 gününe kadar tamamlanacağı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Türkiye hukuku AİHM kararını yok sayıyor; Osman Kavala AKP iktidarının...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24