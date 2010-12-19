Erzincan- Erzurum karayolunda 30 kiloluk bomba bulundu

T24 - Erzincan- Erzurum karayolunda, grayder operatörünün dikkati sayesinde mutfak tüpü içine yerleştirilmiş tahrip gücü yüksek el yapımı bomba ele geçirildi. PKK'lı teröristler tarafından yerleştirildiği tahmin edilen C-4 patlayıcıyla oluşturulan bombanın düzeneğinin aktif halde olmadığı tespit edildi.

Avcılar Köyü yakınlarındaki yol yapım çalışmaları sırasında, grayder operatörü 52 yaşındaki Mustafa Canlı’nın dikkati sayesinde bombalı bir düzenek bulundu. Tek şeritten verilen karayolunun kullanılmayan ama çalışma yapılan kısmındaki köprü ayaklarında düzeneği gören Mustafa Canlı, hemen güvenlik kuvvetlerine haber verdi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, Fırat- 2 köprüsü üzerindeki yapımı devam eden bölüme yerleştirilen bomba nedeniyle karayolunu ulaşıma kapattılar. Bomba imha uzmanları 12 kilogramlık tüp içerisine yerleştirilen yaklaşık 30 kiloluk C-4 ve başka patlayıcılarla yapılan el yapımı bombanın düzeneğinin aktif olmadığını belirledi.

Kablo ve kapsüllerin de bulunduğu bombalı düzenek incelenmek üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Bombalı düzeneğin köprü ayağından çıkartılmasının ardından bir saat kadar ulaşıma kapanan Erzincan- Erzurum karayolu tekrar açıldı. Erzincan Emniyet Müdürü Mehmet Tüzel de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Bombanın PKK tarafından yerleştirildiği tahmin ediliyor, ama ne zaman yerleştirildiği ve niçin patlatılmadığı konusu araştırılıyor.

Tahrip gücü yüksek olan bombayı çalışırken bulan operatör Mustafa Canlı, “Grayderin bıçağına madeni bir şey değdi. Hemen inip baktım. Kablolar ile tüpü fark ettim. Ve hemen jandarma ekiplerine haber verdim” diye konuştu.

