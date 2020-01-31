Erzincan’da yolcu otobüsü devrildi; çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Erzincan- Erzurum yolunun 20'nci kilometresindeki Avcılar mevkisinde meydana geldi. İzmir'den Ağrı'ya giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, 34 EZ 6599 plakalı, Patnos İtimat firmasına ait yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkıp, yan yattı. Kaza ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kazada yaralanan 46 yolcuyu ambulanslarla kentteki hastanelere götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.