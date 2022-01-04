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Erzincan'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

04 Ocak 2022 12:15

Erzincan'da sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişi daha hayatını kaybetti. Son bir ay içinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Geçtiğimiz 17 Aralık'ta alkol aldıktan sonra rahatsızlanan ve Mengücek Gazi Eğitim Hastanesinde tedavi altına alınan B.Ş., 17 gün sonra hayatını kaybetti.

B.Ş'nin cenazesi Mengücek Gazi Eğitim Hastanesinde yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Erzincan’da son bir ay içerisinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

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