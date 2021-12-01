Erzincan'da öğrenci taşıyan traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde karlı yolda şarampole uçan traktördeki 12 yaşındaki ilköğretim öğrencisi hayatını kaybederken, 1’i öğrenci 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 11. 20 sıralarında Tercan'a bağlı Tepebaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, okul servis şoförlüğü yapan Ali Y., traktörle Gökpınar İlk ve Ortaokulu’ndan 3 öğrenciyi alarak evlerine götürürken Tepebaşı köyünde ikamet eden 1 öğrenciyi bıraktıktan sonra 2 öğrenci ile beraber Erzurum-Çat ayrımında yoğun kar yağışı nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Traktörün şarampole devrildiği kazada 12 yaşındaki Ali Kamil Düz, sürücü Ali Y. ile 7 yaşındaki öğrenci Muhammet Ali Algül yaralandı. Tercan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Kamil Düz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer 2 yaralının hastanede tedavileri sürüyor. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.