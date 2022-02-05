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Erzincan Belediyesi’nden, ölü köpeklerin kent çöplüğüne atıldığını gösteren videolar hakkında açıklama: Bilgimiz dışında gerçekleşmiş

"Sokaktaki canlarımızın sağlığı, güvenliği bizler için son derece ehemmiyet taşımaktadır"

05 Şubat 2022 22:00

Erzincan Belediyesi, sosyal medyada yer alan "ölü köpek videoları" konusunda, "Kurumumuz, konuyla ilgili ivedi bir şekilde tahkikat ve araştırma işlemlerine başlamış olup konu bilgi ve kontrolümüz dışında gerçekleşmiş ve gerekli müdahaleler yapılmaktadır." açıklamasını yaptı.

Sosyal medyada, sokak hayvanlarının kabul edilmesi mümkün olmayan görüntülerinin yer almasının derin üzüntü yarattığı belirtilen açıklamada, "Erzincan Belediyesi olarak sokaktaki canlarımızın sağlığı, güvenliği bizler için son derece ehemmiyet taşımaktadır" ifadeleri kaydedildi.

Erzincan Belediyesi'nin açıklaması şöyle:

"Gerekli müdahaleler yapılmaktadır"

"Kurumumuz, konuyla ilgili ivedi bir şekilde tahkikat ve araştırma işlemlerine başlamış olup konu bilgi ve kontrolümüz dışında gerçekleşmiş ve gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Erzincan Belediyesi olarak sokaktaki canlarımızın sağlığı, güvenliği bizler için son derece ehemmiyet taşımaktadır."

Sosyal medyada gündeme gelen videolarda, kent çöplüğü olduğu belirtilen alana siyah poşetler içinde atılmış ve üzeri kapatılmamış çok sayıda ölü köpek bulunduğu görülüyor. Hayvan severler, ölü köpeklerin hayvan ambulansı tarafından buraya atıldığını belirtiyor.

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