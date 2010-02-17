Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner tutuklandı

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Ergenekon yapılanmasının Erzincan’daki örgütlenmesi ve İrtica ile Mücadele Eylem Planı’nı uygulamaya koyduğu iddialarını soruşturan Erzurum Özel Yetkili Başsavcı Vekili Osman Şanal, usul yönünden büyük tartışma yaratacak bir uygulamayla, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’in makamında ve lojmanında arama yaptırdı. Şanal, aramaların ardından “Ergenekon terör örgütü üyesi olmak”la suçlanan Cihaner’i gözaltına aldırdı. Cihaner’in, cemaat soruşturması kaynaklı yetki tartışması nedeniyle HSYK’ya şikâyet ettiği Şanal’ın gerçekleştirdiği işlemler, CMK’nın 250. maddesine göre tartışma yarattı. Cihaner’in avukatı Turgut Kazan “Türkiye’de ilk kez adliye aranıyor. Usul kurallarını hukuktan çıkarırsanız, engizisyon mahkemesi kurmuş olursunuz” dedi. HSYK Başkan Vekili Kadir Özbek de konuyu çok yönlü inceledikleri söyledi.

BAŞSAVCI CİHANER'İN TAHLİYE TALEBİNE RET!





Şanal, Cihaner’in makamı ve evinde arama yapabilmek için önceki gün Erzurum Özel Yetkili 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkemenin, “arama” taleplerine “olur” vermesi üzerine Şanal, dün saat 10.00 sıralarında 3 savcıyla Erzincan’a geldi ve adliyenin 4. katında bulunan Cihaner’in makam odasında arama yaptırdı. Aramayı, savcıların nezaretinde Erzincan Terörle Mücadele Şube Müdürü Murat Günbeyi ve polisler gerçekleştirdi.



Arama sürerken, Şanal’la birlikte Erzincan’a gelen savcılar, Cihaner’in kaldığı lojmana geçti. İnönü Mahallesi’ndeki adliye lojmanlarında bulunan evde arama yapılırken, dikkat çekmemek için bina çevresinde az sayıda sivil polis görev yaptı.



Erzincan Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Sarıgedik’e arama konusundaki mahkeme kararını sunan Şanal, saatler süren aramaları bizzat yönetti. Şanal, lojmanla Cihaner’in makamı arasında da sık sık gidip gelerek talimatlar verdi.





Suçlama ‘Ergenekon üyeliği’



Makamındaki arama bittikten sonra, gözaltına alınacağına yönelik mahkeme kararı Cihaner’e bildirildi. Cihaner, saat 16.00 sıralarında adliye binasının valilik tarafındaki kapısından çıkarıldı ve sağlık kontrolü için Devlet Hastanesi’ne götürüldü.



Cihaner’in avukatı Hamit Sekman “Bir kısım CD, hard disk ve evraka el konuldu. Bu gece (dün gece) saat 22.00 - 23.00 sıralarında sorguya alınacağı söylendi. Biz de yola çıkıyoruz. Ergenekon terör örgütüne üye olmak, resmi evrakta sahtecilik suçlamaları yöneltildi. Cihaner’e aramalar sırasında bir soru yöneltilmedi. Kendisi sakin, gerçeklerin ortaya çıkacağını biliyor. CMK 250’ye göre bu tür arama ve el koyma kararı veremezsiniz” dedi.



Erzurum Adliyesi'ne getirilen Cihaner'in sorgusu tamamlandı. Cihaner'in avukatı Hamit Sekman, müvekkilinin tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildiğini bildirdi.



Arama sırasında, Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşmaya gelen eski İliç ve yeni Malazgirt Cumhuriyet Savcısı Bayram Bozkurt’un da adliyede olması dikkati çekti.



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İfadesini Şanal alındı



Cihaner, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince getirildiği Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nden 23.20’de Adliye Sarayı’na götürüldü. Sivil bir polis aracıyla garaj kapısından içeri alınan Cihaner’in Şanal’a ifade verdi.



Cihaner’in avukatı Hamit Sekman, Erzurum Barosu önünde Anayasa’nın ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun çok açık olduğunu, 90. maddede 1. sınıfa ayrılan hâkim ve savcıların yargılanmalarının Yargıtay Ceza dairelerinde yapılacağının belirtildiğini kaydetti.



Cihaner’in diğer avukatı ve eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan da, aramaların hukuki olmadığını dile getirdi. Gelişmeleri İstanbul’dan izleyen Kazan şöyle konuştu: “1. sınıf savcıyı, CMK’nın 250. maddesine göre sadece Yargıtay’da yargılayabilirsiniz. Bu durumda, bir savcının mahkemeden karar alarak başsavcı ile ilgili arama yaptırabilmesi mümkün değil. İddia görevle ilgili olduğuna göre, Hâkimler ve Savcılar Kanunu’na göre Adalet Bakanlığı müfettişlerinin soruşturmayı yürütmesi gerekir. Aynı kanuna göre bakanlık, hâkim ve savcılar hakkındaki soruşturmaları, müfettişler yerine daha kıdemli bir hâkim ya da savcıya yaptırabilir. Bu kural da hiçe sayıldı. Şu anda Cihaner’den kıdemsiz kişilerce yürütülen bir ceza soruşturması söz konusu.” Şanal hakkında Adalet Bakanlığı’na suç duyurusunda bulunduklarını, ancak soruşturma izni verilmediğini belirten Kazan “İdare mahkemesine açtığımız iptal davasına Bakanlık gönderdiği savunmada, Şanal hakkında soruşturma açılmasına yer olmadığını söylemeye devam etti. Bu dava sürüyor. Cihaner’i, kendisinden kıdemsiz, hakkında şikâyetçi olduğu bir isim soruşturuyor. Usul önemli değil diye diye bu duruma gelindi. Usul kurallarını hukuktan çıkarırsanız, engizisyon mahkemesi kurmuş olursunuz” dedi.





Yargıtay üyelerinden tepki



Cihaner’in gözaltına alınması Yargıtay üyelerinin büyük tepkisine yol açtı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun dün yapılan toplantısının ardından çok sayıda Yargıtay üyesi Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker’in yurtdışında bulunması nedeniyle Yargıtay başkan vekilleri ile görüştü. Üyeler, yargıç güvencesini ortadan kaldırdığını, buna göre Yargıtay üyelerinin de gözaltına alınabileceğini belirterek, Yargıtay Başkanlık Kurulu’nu toplamasını istedi.



HSYK da Cihaner’in gözaltına alınmasıyla ilgili olarak dün olağanüstü toplandı. HSYK Başkan Vekili Kadir Özbek, bugün yapacakları toplantıda da konuyu değerlendireceklerini, toplantıdan çarpıcı kararlar çıkabileceğini bildirdi.





MİT’i aradı, 3’üncü Ordu’ya alınmadı



Erzurum Başsavcılığı, Ergenekon soruşturmasına paralel olarak, İrtica ile Mücadele Eylem Planı’nın Erzincan’da uygulamaya konulduğu iddialarıyla ilgili olarak farklı bir soruşturma başlattı. Erzincan’da 27 Ekim 2009’da DSİ’ye ait baraj gölünde mühimmat bulunması ile birlikte Şanal’ın operasyonları başladı. Şanal ilk olarak Erzincan İl Jandarma Komutanlığı’nda İstihbarat Şube’ye girdi. Geçen kasımda İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Nedim Ersan, İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Üsteğmen Ersin Ergut ve Astsubay Orhan Esirger tutuklandı. Bunu, Şanal’ın Erzincan’da MİT binasına yaptığı baskın izledi. MİT Erzincan Şube Başkanı Ş.D. ve iki MİT görevlisi tutuklandı. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Astsubay Şenol Bozkurt 31 Ocak, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Recep Gençoğlu 5 Şubat, Erzincan Yaylabaşı Jandarma Komutanı Astsubay Murat Yıldız 12 Şubat, emekli Astubay Nejdet Özmen de 14 Şubat’ta Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklandı. Şanal, son olarak, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk’i “şüpheli” sıfatıyla ifade vermeye çağırdı. Şanal, arama kararı çıkarttığı 3. Ordu Komutanlığı’na da alınmadı. Bunun üzerine Genelkurmay’a başvurdu.







Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, Erzurum’a getirilerek, adliyeye götürüldü. Cihaner’in ifadesi Özel Yetkili Başsavcı Vekili Osman Şanal tarafından alındı. (üstte) Cihaner en son 13 Şubat’ta Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 92’inci yıldönümünde düzenlenen törenlerde eşi ve kızıyla birlikte böyle (sağda) görüntülenmişti.



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CMK 250. madde krizi



CMK’nın özel yetkili savcılık ve mahkemelerin yetkilerini düzenleyen 250. maddesinin 3. fıkrasında “Birinci fıkrada belirtilen suçları işleyenler, sıfat ve memuriyetleri ne olursa olsun, bu kanunla görevlendirilmiş ağır ceza mahkemelerinde yargılanır. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ın yargılayacağı kişilere ilişkin hükümler saklıdır” düzenlemesi yer alıyor. Bu düzenlemeye göre, birinci sınıf savcı olduğu için Yargıtay’da yargılanması gereken Cihaner hakkında savcıların işlem yapma hakkı bulunmuyor.



Özel yetkili savcılar, birinci sınıf savcılarla birlikte Anayasa Mahkemesi’nde yargılanması gereken cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlarla ilgili de işlem yapamıyor. Ancak dünkü işlemler nedeniyle bu hüküm tartışma konusu oldu. Erzincan’da yaşananlar “hükmün tamamen uygulanamaz hale geldiği” yorumlarına yol açarken, kulislerde “savcılar artık herkes için işlem yapabilir” görüşleri dile getirildi.





JİTEM’e dava açan ilk savcı



İlhan Cihaner, 1999’da Şırnak İdil’de görev yaptığı dönemde, 1989’da öldürülen üç köylünün dosyasını açtı. Cihaner, soruşturma sonunda, Ergenekon sanığı Albay Arif Doğan, o tarihte ölmüş olan Cem Ersever, Yüzbaşı Sinan Yaşar, itirafçı İbrahim Babat gibi isimler hakkında iddianame düzenledi. Cihaner, bir süre önce, JİTEM aleyhine dava açan ilk isim olmasına rağmen gelinen noktada Ergenekon üyeliği ile suçlanması için “Şimdi gelinen nokta trajik. Ben 1989’da soruşturma yaparken şimdi kahraman denilen kimseler, gözlerini kapatıp görmezden geliyordu” demişti.







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Başsavcı bütün savcılardan sorumlu



CMK ile Hâkimler ve Savcılar Kanunu’na göre, başsavcılar bir ildeki bütün savcıların “amiri” olarak görev yapıyor. Başsavcıların, farklı konularda görevlendirdiği “başsavcı vekili” sıfatı taşıyan yardımcıları da bulunuyor. Ankara, İstanbul, Erzurum, Van, İzmir, Diyarbakır gibi bazı büyük illerde, CMK’nın 250. maddesi uyarınca kurulmuş, terör ve çete suçlarına bakmakla yetkili başsavcı vekillikleri bulunuyor. Özel yetkili başsavcı vekilleri de bulundukları illerin başsavcısına bağlı çalışıyor. Özel yetkili olmaları, başsavcı vekillerinin, konum olarak başsavcıların üzerinde yer aldıkları anlamına gelmiyor. Doğu Anadolu’da terör ve çete suçlarına Van ile Erzurum özel yetkili başsavcı vekilliği bakıyor. Ancak Erzincan Başsavcısı’nın, Erzurum’daki başsavcı vekilinin talimatlarını dinleme gibi bir yükümlülüğü bulunmuyor.









İpler cemaat soruşturmasında koptu



Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner ile Erzurum özel yetkili Başsavcı Vekili Osman Şanal arasındaki ipler, bir cemaat soruşturmasıyla tamamen koptu. Cihaner, HSYK’ya yaptığı başvuruda “Jandarma mensuplarına adeta işgal ordusu gibi, bana ise suç örgütü başı gibi davranılması iyi niyetle açıklanacak bir husus değildir” dedi.



- 2007’de İsmailağa cemaatine yönelik soruşturma başlatan Cihaner, 16 ile yayılacak, aralarında cemaat liderleri ve siyasetçilerin de bulunduğu 221 kişiyi kapsayan bir operasyon planladı. Soruşturma yetkisinin kendisinde olduğunu belirten Erzurum Başsavcılığı, dosyayı alarak sadece 13 kişi hakkında dava açtı.



- Adalet Bakanlığı Cihaner hakkında soruşturma başlattı. Cihaner ise, bir başka cemaat yapılanması ile ilgili yeni bir soruşturma açtı ve talebe rağmen bu dosyayı Erzurum’a göndermedi.



- Adalet Bakanlığı, 18 Haziran 2009’da tamamladığı raporda, Cihaner’i 15 ayrı eylemle suçladı. Rapor doğrultusunda hazırlanan iddianamede şikâyetçilerin isimleri “Duyarlı ve mağdur bir vatandaş”, “İkram Çamur”, “Hakan Vural” olarak açıklandı. Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianamede Cihaner “İsmailağa soruşturmasını yetkili makamlardan gizlemek”, “Bir cemaat soruşturmasını Erzurum Başsavcılığı’na göndermemek”, “sahte evrak düzenlemek”, “kameriye yaptırarak imar kirliliğine neden olmak”la suçlandı ve 26 yıla kadar hapsi istendi.





800 bin TL iddiası



- Erzurum Başsavcılığı, Ergenekon yapılanmasının İrtica ile Mücadele Eylem Planı’nı Erzincan’da uygulamaya soktuğu iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında birçok gizli tanığın ifadesine başvurdu. Gizli tanıklar, Cihaner ve üst düzey komutanların da aralarında bulunduğu isimleri “bazı cemaatlerin terör örgütü kapsamına alınması için komplo hazırlamak”la suçladı.

Gizli tanıklardan “Erzincan”, Cihaner’in kendisinden bazı yerlere silah koymasını isteyerek, karşılığında 800 bin TL önerdiğini söyledi.





HSYK’ya şikâyet



- Cemaat soruşturmasını yürüten Cihaner ise Şanal’ı birden çok kez HSYK’ya şikâyet etti. Son olarak 14 Ocak’ta “acele” ibareli bir başvuru yapan Cihaner, Erzurum Başsavcılığı’nın, kendi yürüttüğü soruşturmanın muhbirlerinden birini gözaltına alıp bıraktığını bildirdi. Erzurum Savcılığı’nın konu nedeniyle arandığını, ancak yanıt alınamadığını, toplantı taleplerinin de geri çevrildiğini kaydeden Cihaner şöyle devam etti:



“Bu kişilerin gözaltına alınıp bırakılma, tekrar alınıp bırakılma nedenleri anlaşılamamaktadır. Emniyet mensupları soruşturma ile ilgili Erzurum’a bilgi taşımaktadır. Soruşturmayla ilgili diğer muhbirlere ulaşılamamaktadır. Telefonlarım dinlenerek, buradan alınan bilgilerle hareket edilmektedir. Yaşananlar, hakkımda soruşturma olduğunu göstermektedir. Erzurum’un görevi başsavcılığımızı takip olmasa gerek. Kişisel kaygım yoktur. Yaşananların iyi niyetle açıklaması yapılamamaktadır.”



