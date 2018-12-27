Erzincan, 7.9'luk depremin yıl dönümünde 4.1'lik depremle sallandı

ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'da 7.9 büyüklüğündeki depremin 79\'uncu yıl dönümünde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü İliç ilçesi olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı\'nın merkez üssünü Erzincan\'ın İliç ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 17.36\'da meydana geldi. Yerin 12,64 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İliç\'in yanı sıra çevre ilçeler ve kent merkezinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise merkez üssünü İliç olarak saptığı depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

BÜYÜK DEPREMİN YIL DÖNÜMÜ

Erzincan\'da, 27 Aralık 1939 yılında Richter ölçeğine göre 7.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 32 bin 969 kişi hayatını kaybetmişti. Depremin 79\'uncu yıl dönümü nedeniyle bugün 20 kurum ve 300 kişilik personelin katılımıyla tatbikat yapıldı. Tatbikat sırasında çevre güvenliğinin alınması, çöken binaların altında kalan vatandaşların bulunarak kurtarılması, binalarda çıkan yangınlara müdahale edilmesi, binalarda arama kurtarma köpeği ile arama yapılması ve deprem sonrası yaşanacak olumsuzluklara karşı geliştirilen senaryolar canlandırıldı.



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