Erzincan 3. Ordu'da sessiz devir teslim

T24- 3’üncü Ordu Komutanı iken, Kara Kuvvetleri Eğitim Doktrin Komutanlığı'na (EDOK) atanan Orgeneral Saldıray Berk, 13 Ağustos günü sessizce düzenlenen devir teslim töreniyle Erzincan'a veda etti.

Törene Erzincan Valisi Abdulkadir Demir başta olmak üzere hiçbir sivil davet edilmedi. Orgeneral Berk, sadece askeri erkanın katıldığı törenle görevini Orgeneralliğe yükselen Korgeneral Yalçın Ataman’a devretti. Törene Genelkurmay Başkanlığı'na atanan Orgeneral Işık Koşaner de katıldı.

2007 yılında Orgeneralliğe yükselerek 3’ncü Ordu Komutanlığına atanan Orgeneral Saldıray Berk, 3 yıldır bu görevi yürüttü. Orgeneral Saldıray Berk, Erzincan Ergenekon soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede bir numaralı sanık olarak gösterildi ve ilk kez görevi başındaki bir Orgeneral ifade vermeye çağrıldı. Hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen ve Erzurum Özel Yetkili Savcıları tarafından 3 kez ifadeye çağrılan Orgeneral Berk ifade vermeye gitmezken, 4 Mayıs 2010 tarihinde Erzurum’da görülmeye başlanan duruşmaya da, ‘Ankara’da görevde bulunduğu’ gerekçesi ile katılmadı.





Orgeneral Koşaner de katıldı



Kara Kuvvetleri EDOK Komutanlığına atanan Orgeneral Saldıray Berk, görevini 30 Ağustos itibari ile Orgeneralliğe yükselen Korgeneral Yalçın Ataman’a devrederken, törene Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Işık Koşaner de katıldı. Yapılan törenin ardından Orgeneral Saldıray Berk askeri uçakla Erzincan’dan ayrıldı.



