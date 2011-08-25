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Erzik: UEFA artık federasyonu zorlamaz

UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarından men edilmesi kararının alındığı...

25 Ağustos 2011 03:00

T24 - UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarından men edilmesi kararının alındığı toplantıda yer almadığını söyledi. Erzik, “UEFA karar için artık federasyonu zorlamaz” dedi.

UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden ihraç edilmesi hakkında ilk kez konuştu. 

Erzik: UEFA artık federasyonu zorlamaz

CNBC-e'ye özel açıklamalarda bulunan Şenes Erzik, UEFA'nın bundan sonra Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) Fenerbahçe ile ilgili kararlar hakkında herhangi bir zorlaması olmayacağını, federasyon yönetiminin kararlarını bekleyeceğini söyledi.

Kendisi taraf olduğu için Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden ihraç edilmesi hakkında "UEFA’da konuşacak son kişi olduğunu" belirten Erzik, "Kararlar kapalı kapılar ardında alındı ve prosüdür gereği o toplantılara alınmadım" açıklamasında bulundu.


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