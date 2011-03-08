-ERZİK: KULÜPLER ARASINDAKİ SEVİYE FARKI AZALDI ANKARA (A.A) - 08.03.2011 - UEFA Asbaşkanı ve FIFA İcra Kurulu Üyesi Şenes Erzik, "Türk futbolunda Anadolu kulüpleri ile 'üç büyükler' arasındaki seviye farkı oldukça azaldı" dedi. 2013 yılında düzenlenecek FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın Türkiye'ye verilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Erzik, söz konusu organizasyonun Türk futboluna çok önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Dünya futbolundaki birçok ünlü yıldızın bu şampiyona ile birlikte adlarını duyurduğunu kaydeden Erzik, ''Maradona, Messi ve Tevez gibi birçok yıldız oyuncu buradaki başarılarından sonra dünyaya kendini tanıttı. Dolayısıyla bu organizasyon genç oyuncuların kendilerini dünya vitrinine sunduğu, çok değerli bir sahnedir. Geleceğin yıldızlarını Türkiye'de izleyeceğimiz için şimdiden çok heyecanlanıyorum'' diye konuştu. FIFA'da görev aldığı süre boyunca FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası gibi değerli bir organizasyonun Türkiye'de olmasını çok istediğini belirten Erzik, şunları söyledi: ''FIFA Dünya Gençler Komitesi'nde 15 yıldır görev alıyorum ve komitenin şu anda ikinci asbaşkanıyım. FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, FIFA organizasyonunun Dünya Kupası'ndan sonraki ikinci büyük organizasyonudur. Futbol Federasyonu ile çok iyi bir şekilde işbirliği yaptığımıza inanıyorum. Bu çalışma uzun bir dönemi kapsadı ve sonucunda başarılı bir sonuç ortaya çıktı. Böylesine önemli bir turnuvanın Türkiye'ye gelmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.'' ''FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, tam anlamıyla gelecekte dünya futboluna yön verecek yıldızları önceden izleme yeridir'' diyen Şenes Erzik, ''Şampiyona, bu yıl 29 Temmuz-20 Ağustos tarihlerinde Kolombiya'da yapılacak. FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır'ın da bu yılki organizasyonda görev alacağını düşünüyorum. Bu arkadaşımız son yıllarda önemli bir performans sergiliyor. Türk hakemlerinin ilerleyen dönemde önemli uluslararası organizasyonlarda görev alacağına inanıyorum'' ifadelerini kullandı. -''BUNDAN SONRA EN ÖNEMLİ HEDEF 2020 AVRUPA ŞAMPİYONASI OLMALI''- Şenes Erzik, Türkiye'nin organizasyon bazında bundan sonraki en önemli hedefinin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası olması gerektiğini söyledi. FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın bu hedef doğrultusunda büyük bir önem taşıdığını belirten Erzik, ''Çünkü bu turnuva, tesislerin hazırlanması, halkın ilgisi ve tanıtım açısından 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde önemli bir prova olacak. Türk futbolu tesisleşme anlamında önemli adımlar atıyor. Birçok kulüp, dünya standartlarına uygun modern statların yapımı için düğmeye bastı. Artık bundan sonra çeşitli şampiyonalara ev sahipliği yaparak, organizasyon tecrübemizi daha fazla arttırmamız gerekiyor'' açıklamasında bulundu. Türkiye'nin bugüne kadar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi finalini düzenleme başarısını gösterdiğini ifade eden Erzik, ''Ancak tabii bu organizasyonlar bir tek maç üzerinden oynanıyor. FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası ise çok kapsamlı bir turnuva olacak. Buraya 24 ülkeden birçok sporcu ve kafile katılacak. Şampiyona Türk ekonomisine de çok önemli katkılar sağlayacak. Bunu önceki şampiyonaları düzenleyen ülkelerin elde ettiği maddi gelirlere dayanarak söylüyorum. Şampiyonayı dünya üzerinde milyonlarca futbolsever ekran başından takip edecek. Birçok kişi de ülkelerinin genç yeteneklerini izlemek için Türkiye'ye gelecek'' diye konuştu. -''TÜRK FUTBOLU SON YILLARDA ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİM GEÇİRİYOR''- Şenes Erzik, Türk futbolunda Anadolu kulüpleri ile ''üç büyükler'' olarak adlandırılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında seviye farkının oldukça azaldığını söyledi. Türk futbolunun bu konuda son yıllarda çok önemli bir değişim geçirdiğini vurgulayan Erzik, sözlerini şöyle tamamladı: ''Anadolu kulüpleri, futbolun gelişen yüzünden oldukça faydalanarak tesisleşme konusunda önemli adımlar attı. Bu kulüpler kendi öz kaynaklarına yöneldi ve alt yapılarından yetiştirdiği futbolcularla Türk futbolunda ön plana çıkmayı başardı. Artık çoğu Anadolu kulübü uzun yıllar yetiştirdiği yıldız isimleri kolay kolay üç büyüklere göndermiyor. Bu durum da ligin kalitesini arttırıyor. Artık 2-3 takım değil, 5 takım birden şampiyonluk yolunda mücadele edebiliyor. Ligin kalitesinin artması, çeşitli yaş kategorilerindeki milli takımlarımızı da olumlu yönde etkileyecektir.''